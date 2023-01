Federer passe du bon temps en montagne

Federer a skié pour la première fois... depuis 15 ans

Quinze ans que Roger Federer, la légende du tennis suisse, n'avait pas chaussé ses skis. Désormais à la retraite, l'ancien champion de 41 ans a renoué avec les pistes de ski.

Dimanche, celui qui a gagné 20 tournois du Grand Chelem a posté cette vidéo sur Instagram où on peut le voir skier dans les montagnes. «Ça fait 15 ans, ça fait du bien de revenir sur les pistes ⛷️», a-t-il écrit en légende du post.

Vidéo: instagram

Dans les commentaires, on peut notamment lire Beat Feuz, néo-retraité, plaisanter et répondre à la publication de Federer, l'invitant à se frotter aux meilleurs descendeurs suisses: «Il y a une place de disponible dans l'équipe de descente». Et même Lindsey Vonn, une autre star et retraitée du ski alpin, a profité de lui écrire un petit commentaire: «Yes Rodg! C'est comme le vélo.»

«J'ai toujours été de ceux qui skient beaucoup trop vite. C'est pourquoi j'ai laissé tomber depuis 2008», avait alors expliqué Roger Federer pour justifier son absence des pistes. Mais visiblement, l'ancien sportif de haut niveau est devenu plus raisonnable. En effet, sur la vidéo, on peut le voir descendre plutôt tranquillement. Sage décision!