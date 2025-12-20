assez ensoleillé
Ski: Von Allmen gagne la descente de Val Gardena devant Odermatt

Doublé suisse en Coupe du monde de ski
Franjo von Allmen a dompté la Saslong.Image: keystone

Doublé suisse en Coupe du monde de ski

Franjo von Allmen a remporté samedi la descente de Val Gardena devant son compatriote Marco Odermatt, soit des positions inversées par rapport à la descente raccourcie de jeudi.
20.12.2025, 13:0720.12.2025, 13:33

Les descendeurs suisses ont une nouvelle fois frappé fort samedi à Val Gardena, signant comme jeudi un doublé. Battu par Marco Odermatt pour 15 centièmes 48 heures plus tôt, Franjo von Allmen s'est imposé avec 0"30 d'avance sur le Nidwaldien, deuxième.

Les deux hommes ont joué les funambules sur la Saslong, compensant quelques imprécisions par un engagement de tous les instants et leur capacité à toujours laisser aller les skis. Premier à s'élancer avec son dossard 6, Marco Odermatt a pris les commandes en 1'58"97 avec une marge de 0"82 sur le Zurichois Niels Hintermann (7e au final).

L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original

Le Nidwaldien, privé d'un 51e succès en Coupe du monde par le Tchèque Jan Zabystran vendredi dans un super-G où les dossards élevés étaient avantagés, n'a cette fois-ci pas eu le temps de se réjouir. Mais il saura se contenter de ce 96e podium en Coupe du monde.

Septième partant, Franjo von Allmen a réalisé une démonstration pour aller chercher sa quatrième victoire en Coupe du monde. Le «chien fou» bernois, qui triomphe pour la troisième fois dans la discipline-reine sur le Cirque blanc (la quatrième si l'on tient compte de son titre mondial de 2025), a ainsi réagi de la plus belle des manières après sa chute de la veille.

Franjo von Allmen: «Je ne marche pas comme Odermatt»

L'espoir zurichois Alessio Miggiano, 42e à s'élancer, a quant à lui pleinement profité d'une luminosité parfaite pour décrocher une superbe 5e place (à 1"04) pour son septième départ en Coupe du monde. Il a fait mieux que Justin Murisier, parti avec le dossard 45 et classé 15e de cette course.

Alexis Monney a pour sa part chuté sans dommage apparent après 90 secondes de course, après avoir manqué totalement le passage d'une bosse. Peut-être à bout de forces pour sa troisième course en trois jours, le 3e de la descente des Mondiaux 2025 s'était déjà fait quelques frayeurs sur un saut.

(ats/roc)

