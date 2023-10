Vidéo: twitter

Cette équipe ne pouvait pas rêver meilleur accueil

La Coupe du monde de rugby, c'est déjà fini pour le Portugal. Eliminés avec les honneurs, les hommes de Patrice Lagisquet sont rentrés au pays. Ils n'imaginaient peut-être pas un si bel accueil à l'aéroport, de la part de leurs supporters.

Au sein d'un groupe C relevé, composé du Pays de Galles, de l'Australie, des Fidji et de la Géorgie, on ne donnait pas cher de la peau du Portugal, plus habitué à briller sur les terrains de football. Mais en quatre matchs, l'équipe a réussi à surprendre son monde, pour se faire une place sur l'échiquier mondial du rugby.

Face à des Gallois et des Australiens il est vrai moins performants ces dernières années, le XV lusitanien n'a pas démérité. Quand d'autres auraient pu subir de lourdes défaites, ils se sont admirablement défendus, ne perdant respectivement que 28-8 et 34-14. Tout en envoyant du jeu.

Le Portugal, qui termine finalement à la quatrième place de son groupe, peut surtout se vanter d'avoir empoché un total de six points au classement. D'abord grâce à un match nul fou, 18-18 contre la Géorgie, un pays souvent cité pour remplacer l'Italie au sein des VI Nations...

Alors qu'ils venaient d'encaisser un essai dans les derniers instants, les Loups portugais ont su, au forceps, obtenir une dernière pénalité, leur permettant d'égaliser sur le gong.

Mais leur principal exploit, c'est bien sûr cette victoire inespérée, face aux Fidji. Un succès 23-24, grâce à un essai splendide, là encore, en toute fin de match.

Au coup de sifflet final, les joueurs pouvaient exulter: ils venaient de signer leur toute première victoire en Coupe du monde. Monumental.

Les célébrations se sont poursuivies dans les jours qui ont suivi, puisqu'à leur arrivée à Lisbonne, les joueurs ont reçu un accueil digne de celui habituellement réservé à la Seleção Portuguesa.

Ils étaient plusieurs centaines de supporters présents à l'aéroport, dans le but de fêter leur équipe. Preuve que le parcours du Portugal dans ce Mondial de rugby 2023 est en tout point remarquable.