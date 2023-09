Ce rugbyman néo-zélandais fait une incroyable découverte en France

«J'ai partagé quelques larmes avec ma mère au téléphone. Personne dans ma famille n'est jamais venu en France, moi j'ai le privilège de voir ce pays de mes yeux. C'est un sentiment très spécial... Je viens d'un tout petit bled en Nouvelle-Zélande, savoir que mon arrière-grand-père est venu combattre ici, si loin de chez lui, ça me donne une image plus complète de qui je suis et d'où je viens. C'est très spécial, vous savez.»

Tamaiti Williams, dans L'Equipe