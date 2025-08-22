La nouvelle idée de maillot du Brésil suscite un tollé

L'idée d'un maillot rouge pour la Seleçao au Mondial 2026 a été envisagée, avant d'être écartée cette semaine.

La Confédération brésilienne de football (CBF) a révélé cette semaine avoir mis fin à la production d'un modèle de maillot rouge après une pluie de critiques portant notamment sur la connotation politique de cette couleur.

Les premières rumeurs sur un maillot écarlate pour les quintuples champions du monde ont commencé à circuler en avril. Samir Xaud, devenu président de la CBF en mai, a déclaré mardi à la chaîne Sportv avoir «demandé l'arrêt de la production» des maillots rouges lors d'une «réunion d'urgence» avec Nike, l'équipementier de la Seleçao depuis 1996.

Un second maillot bleu

Au Brésil, pays profondément polarisé politiquement, la couleur rouge est généralement associée au Parti des Travailleurs du président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Et le maillot jaune de l'équipe nationale a été massivement adopté par les partisans de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022).

«J'étais totalement contre le rouge, mais pas pour des raisons politiques, que ce soit bien clair. Le bleu, le jaune, le vert et le blanc sont les couleurs de notre drapeau et ce sont les couleurs qu'il faut garder» Samir Xaud, président de la CBF

Le projet d'un maillot rouge, doté du logo Air Jordan au lieu de la virgule de Nike, a vu le jour sous la présidence de son prédécesseur, Ednaldo Rodrigues, destitué en mai sur décision judiciaire. Il était censé faire partie des jeux de maillots disponibles (en plus du jaune) pour la Seleçao lors de la Coupe du Monde 2026, au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis. Mais M. Xaud a affirmé mardi dernier que le second maillot du Brésil sera bien bleu lors de ce Mondial, comme c'est le cas depuis des décennies.

