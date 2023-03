Dawid Kubacki n'a pas hésité à arrêter sa saison pour aller au chevet de sa femme en Pologne. Image: keystone

Il visait le titre mondial mais un terrible événement a tout changé

Le sauteur à ski Dawid Kubacki a stoppé immédiatement sa saison pour rentrer en Pologne auprès de sa femme.

Ses mots ont ébranlé le monde du saut à ski et du sport. Quand Dawid Kubacki a annoncé publiquement lundi dernier que des médecins en Pologne luttaient pour sauver la vie de sa femme Marta en raison de problèmes cardiaques, tout le reste avait déjà été brusquement relégué au second plan pour lui.

Voici le message poignant que le Polonais (33 ans) a publié sur Instagram:

«Je vous dois quelques informations. Ma femme Marta a été transportée à l'hôpital pour des problèmes cardiaques, son état est grave et les médecins se battent pour sa vie. Elle est entre de bonnes mains, c'est une femme forte, je sais qu'elle se battra. Bien sûr, c'est la fin de la saison pour moi, mais ce n'est pas important»

Le message original sur Instagram

Les suiveurs de la discipline s'étaient étonnés dimanche de l'absence soudaine de Dawid Kubacki aux épreuves de Vikersund en Norvège, sans aucune explication. Quand il a appris les soucis de sa femme, le numéro 2 au classement général de la Coupe du monde – derrière le Norvégien Halvor Egner Granerund – n'a pas hésité à arrêter immédiatement sa saison pour se rendre au chevet de sa femme.

Celle-ci vient de donner naissance à une petite fille en janvier. C'est le deuxième enfant du couple, qui s'est connu en 2013 et s'est dit oui le 1er mai 2019 en présence du témoin et coéquipier de Kubacki, Kamil Stoch.

Le soutient d'Iga Swiatek

Sur le plan sportif, l'athlète de 33 ans a connu un parcours exceptionnel cet hiver. Il a remporté six de ses onze victoires en Coupe du monde au cours de la saison actuelle et avait, jusqu'à son retrait dimanche, des chances de remporter le classement général de la Coupe du monde pour la première fois de sa carrière. Mais la nouvelle des problèmes de santé de sa femme a été terrible et a logiquement pris le dessus sur tout.

Avant son retrait dimanche, Dawid Kubacki rêvait encore de gagner le titre en Coupe du monde. Image: keystone

Sa victoire la plus prestigieuse, Kubacki – troisième palmarès dans l'histoire du saut à ski polonais derrière Adam Malysz et son ami Kamil Stoch – l'a célébrée lors de la saison 2019/20 en remportant la Tournée des quatre tremplins. Il a aussi glané le bronze sur tremplin normal aux Jeux olympiques de Pékin en 2022 et le bronze par équipe à ceux de Pyeongchang, en 2018.

En ce qui concerne sa vie privée, Kubacki est considéré comme un homme branché famille. Le natif de Nowy Targ (sud de la Pologne) n'est pas du genre à faire de grandes déclarations. Il est apprécié dans le cercle des sauteurs, comme en témoigne la compassion de ses collègues suite aux problèmes de santé de sa femme, qui lui ont écrit de nombreux messages. Sa compatriote et numéro 1 mondiale de tennis, Iga Swiatek, a aussi exprimé son soutien sur Instagram. «Beaucoup de force 💪🏼🙏🏼», a-t-elle commenté sous la publication de Kubacki.

Les Kubacki sont ambassadeurs de projets pour les animaux. image: instagram

Voler, c'est vraiment son truc

Le Polonais a connu des débuts très précoces dans sa discipline: il a osé sauter pour la première fois d'un tremplin à 6 ans. Depuis l'enfance, sa grande passion, c'est voler. Mais pas seulement à ski, aussi en avion.

En marge d'une compétition à Innsbruck, il a raconté un jour:

«Quand j'étais petit, je jouais beaucoup avec les avions et les hélicoptères. En fait, avec tout ce qui pouvait être télécommandé. Je continue à le faire aujourd'hui, le vol est ma grande passion» Dawid Kubacki

Dawid Kubacki et sa femme, Marta, se sont mariés en 2019. image: instagram

Du coup, pas étonnant qu'il passe son temps libre à bricoler ses modèles réduits ou qu'il monte dans un planeur pour voler quelques heures, lui qui a sa licence de pilote.

On espère qu'il pourra très prochainement refaire des vols en duo avec sa femme et en famille avec leurs deux enfants.

