La fameuse Sky Rail Cam était en action à Giuseppe-Meazza mardi soir. Image: skysport

Une caméra spéciale a sublimé Inter-Barça

Les téléspectateurs qui ont assisté à la magnifique demi-finale retour de Ligue des champions ont bénéficié d'angles de vue inédits. Explications.

Le spectacle était grandiose, mardi soir sur la pelouse du stade Giuseppe-Meazza, où l'Inter a éliminé le Barça lors des prolongations de la demi-finale retour de Ligue des champions (4-3). Une partie marquée par une nouveauté qui a permis aux téléspectateurs de bénéficier d'angles de vue inédits durant le match.

Le diffuseur Sky avait en effet installé pour la première fois sa Sky Rail Cam, une caméra mobile, située le long de la ligne de touche, et qui se déplace à la vitesse de 3m/seconde sur un rail de 70m. Celle-ci est pilotée avec les mains, mais aussi les pieds, par un technicien positionné lui aussi au bord du terrain.

Le technicien aux manettes mardi.

Les pieds lui permettent de déplacer la Sky Rail Cam sur la gauche ou la droite selon le sens de l'action, et les mains d'orienter la tête de la caméra et, au besoin, de zoomer sur un joueur.

On a ainsi pu apprécier à hauteur d'homme l'accélération de Lamine Yamal sur l'aile gauche, arrêté irrégulièrement par Alessandro Bastoni à la 58e minute de jeu.

Image: tv8

Ce nouvel angle de vue permet de mieux se rendre compte de la vitesse et de la technique des joueurs, mais aussi d'obtenir un meilleur angle sur les frappes: le téléspectateur peut ainsi mieux apprécier la trajectoire du ballon, comme sur le but de Frattesi à la 99e.

Image: tv8

On ne sait pas encore quand la fameuse caméra fera une nouvelle apparition, mais ce qui est certain, c'est qu'elle a contribué à faire de cet Inter-Barça l'un des matchs les plus spectaculaires de la saison.