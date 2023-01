Il ne manque plus que quatre victoires à Mikaela Shiffrin pour égaler le record absolu de victoires en Coupe du monde du Suédois Ingemar Stenmark. Image: keystone

Shiffrin égale un record du monde, Gut-Behrami 3e

En gagnant dimanche le géant de Kranjska Gora, Mikaela Shiffrin a égalé le record de victoires en Coupe du monde de Lindsey Vonn (82). Lara Gut-Behrami a décroché, elle, le 68e podium de sa carrière.

Lara Gut-Behrami a pris la 3e place du deuxième géant de Kranjska Gora (Slovénie). Un géant remporté par l'Américaine Mikaela Shiffrin (27 ans) qui signe sa 82e victoire en Coupe du monde et égale le record chez les dames de sa compatriote Lindsey Vonn.

La Tessinoise s'est bien battue pour aller chercher le 68e podium de sa carrière, son 17e dans la discipline où elle est championne du monde en titre. Mais il faut bien reconnaître que deux femmes ont mieux négocié cette course que la skieuse de Comano.

Il y a tout d'abord Federica Brignone, bonne deuxième et qui a réussi un joli week-end en Slovénie après sa 4e place de la veille. Et puis surtout Mikaela Shiffrin, impériale après avoir du se contenter du 6e rang samedi.

Lara Gut-Behrami est 3e du classement général du géant. Image: keystone

L'Américaine a dominé les débats pour s'imposer avec 0''77 de marge sur l'Italienne et rejoindre dans les livres d'histoire sa compatriote Lindsey Vonn avec 82 victoires en Coupe du monde, le record chez les dames. Désormais, la skieuse de Vail a les yeux fixés sur le dernier objectif qui reste: le record absolu, hommes et femmes confondus, du Suédois Ingemar Stenmark et ses 86 succès.

Gisin ne se rassure pas

Largement en tête du classement général de la Coupe du monde, Shiffrin revient aussi dans la course au globe de géant puisque Marta Bassino n'a pris «que» le 5e rang. Lara Gut-Behrami est 3e de ce classement et elle a aussi grappillé quelques points à la Transalpine.

Le classement général du géant source: txt

Dans le camp suisse, on peut aussi se satisfaire de la bonne performance d'Andrea Ellenberger. 29e au terme du parcours matinal, la Nidwaldienne de 29 ans a profité d'une piste «propre» pour revenir dans le top 15 (12e). Elle a presque égalé sa meilleure marque en Coupe du monde qui reste une 11e place.

Quatre autres Suissesses ont marqué des points. Camille Rast s'est classée 22e, Wendy Holdener 23e et Simone Wild 27e.

Toujours en proie à des soucis de confiance avec son matériel, Michelle Gisin ne s'est pas vraiment rassurée. 20e de la première manche, l'Obwaldienne a rétrogradé au 28e rang en proposant un ski bien trop prudent. (ats/yog)