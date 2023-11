Lara Gut-Behrami s'offre une 39e victoire en Coupe du monde

Camille Rast (34e à 2''64), Andrea Ellenberger (35e à 2''66) et Mélanie Meillard (38e à 2''76) n'ont malheureusement pas passé le cut en première manche, tout comme Vivianne Härri et Stefanie Grob. (ats/yog)

Pour déceler une trace d'une Suissesse vainqueure de deux géants d'affilée, il faut même remonter jusqu'en 2001 et Sonja Nef!

Très solide en première manche, «LGB» a offert un récital sur le deuxième parcours. Posée comme sur des rails, elle a su sortir les petits drifts au bon moment, comme dans ce mur tellement bien passé et qui lui a permis de creuser des écarts rédhibitoires.

Le Vermont réussit décidément parfaitement à la skieuse de Comano. Et le géant lui va comme un gant puisqu'elle signe son deuxième succès après l'ouverture à Sölden. Il s'agit de sa 7e victoire dans la discipline et de la 39e de sa carrière.

Lara Gut-Behrami a conservé son titre lors du géant de Killington. Victorieuse, la Tessinoise a devancé de 0''62 Alice Robinson et de 0''81 Mikaela Shiffrin.

La Tessinoise a remporté samedi le géant de Killington dans le Vermont, aux Etats-Unis. Elle a survolé la seconde manche et fête un 39e succès en Coupe du monde.

