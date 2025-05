La Premier League dans laquelle évolue Mo Salah (à gauche) et Declan Rice pourrait envoyer six ou sept clubs en LdC la saison prochaine. image: shutterstock/getty/watson

Record en vue pour le foot anglais en Ligue des champions

La Premier League pourrait engager un nombre record de clubs en C1 la saison prochaine. Explications.

Plus de «Sport»

Bien que le Paris Saint-Germain ait éliminé Liverpool et Aston Villa, et soit en avance sur Arsenal, après sa victoire 1-0 à l’Emirates en demi-finale aller de la Ligue des champions, le foot anglais a des raisons de positiver. Il pourrait envoyer l’an prochain six clubs, voire même sept, en LdC, ce qui constituerait un record, puisqu'aucun championnat n'a encore réussi à qualifier six équipes.

Cette situation est notamment rendue possible par le nouveau format de la plus prestigieuse des compétitions de clubs, ayant évolué il y a quelques mois.

Outre les quatre premiers de Premier League, automatiquement qualifiés, l’Angleterre est déjà assurée de faire jouer le cinquième de son championnat en C1 en 2025/2026, au titre de la performance sportive. La victoire des Gunners à Madrid en quart de finale de la Ligue des champions a en effet garanti aux Anglais l’un des deux tickets attribués aux meilleures ligues de la saison à l’indice UEFA. Cette règle n'existait pas avant la réforme.

Arsenal a éliminé le Real Madrid 5-1 au cumul des scores en Ligue des champions. image: getty

La Premier League pourrait même compter un sixième club en Ligue des champions dès le mois de septembre prochain, grâce à la Ligue Europa. Il se pourrait en effet que le vainqueur de cette compétition soit une équipe anglaise, non qualifiée pour la Champions League via son championnat. Manchester United (15e) mène 3-0 à la mi-temps de sa demi-finale contre Bilbao, alors que Tottenham (16e) a battu Bodø/Glimt 3-1 à l’aller. Tout porte à croire que l’on jouera une finale 100% anglaise en C3.

Que se passerait-il enfin si Arsenal venait à remonter son déficit d’un but ce mercredi (21h) au Parc des Princes, puis à remporter la Ligue des champions? Un septième ticket plus historique encore serait alors concevable, le vainqueur de la C1 étant automatiquement qualifié pour l’édition suivante. Cependant, si le gagnant est assuré de participer à la Champions League via son championnat, comme cela semble en prendre le chemin avec les Gunners, deuxièmes de Premier League, le billet lui revenant de droit est dès lors attribué au club de la phase qualificative ayant obtenu le meilleur coefficient UEFA.

Le foot anglais n’ayant pas à passer par les qualifications de la Ligue des champions, il faudrait donc qu’Arsenal s’écroule en fin de saison et termine cinquième de sa ligue domestique pour voir sept clubs anglais évoluer en C1 en 2025/2026. Dans ce cas, le ticket lié au mérite sportif reviendrait au sixième de la ligue anglaise.

Il est toutefois peu probable qu’un tel scénario se réalise. D’abord parce qu’Arsenal n’a jamais soulevé la Ligue des champions, ensuite parce que les Gunners ont actuellement trois points d’avance sur City (3e), et quatre sur Newcastle (4e) et Chelsea (5e), à trois journées de la fin.

Le classement de Premier League image: watson

On se dirige donc vers une participation historique de six clubs par le biais de la Ligue Europa et du mérite sportif, mais pas davantage, à moins d’une énorme surprise.