Felix Neureuther a plein d'idées pour son sport. Image: keystone

Une ex-star du ski aimerait déplacer les épreuves de Zermatt

Entre les étapes de Sölden (fin octobre) et Zermatt/Levi (ce week-end), l'Allemand Felix Neureuther a partagé un long post sur ses réseaux sociaux. Il est revenu sur les polémiques du début de saison et a exprimé ses interrogations quant à l'avenir du ski, tout en formulant des solutions.

Felix Neureuther a conquis le cœur des Allemands. Il est l'un des plus grands slalomeurs de sa génération, et sa popularité va bien au-delà de son pays. On parle d'un gentleman, engagé pour la protection de l'environnement.

Depuis sa retraite sportive en 2019, l'homme a collaboré avec National Geographic lors d'un documentaire présentant des concepts innovants pour la protection des Alpes. Il a même écrit un livre à ce sujet. Le vainqueur de 13 manches de Coupe du monde est également investi dans la société Green Game, qui tend à rendre le sponsoring sportif plus vert et responsable.

Dans un post publié sur ses réseaux sociaux, entre les étapes de Sölden et Zermatt/Levi, le champion a expliqué s'être posé de nombreuses questions sur sa discipline. Il se demande comment assurer la crédibilité du ski, et ce, malgré les changements climatiques. Il s'interroge également sur l'empreinte CO2 des athlètes, afin de la réduire considérablement. Sa réflexion le pousse à aller plus loin, en évoquant ainsi l'équité entre les athlètes et la pratique du ski chez les jeunes.

Neureuther ne veut pas simplement blâmer le calendrier de la Fédération internationale de ski (FIS), forçant les organisateurs à employer les grands moyens, à savoir les bulldozers. Celui qui se dit consterné quand la FIS parle de mondialisation du ski propose lui-même des alternatives.

«Je ne veux pas seulement critiquer, mais aussi toujours essayer de trouver des solutions» Felix Neureuther

Lancer la Coupe du monde fin novembre

Felix Neureuther milite pour repousser le début de la Coupe de monde de ski à mi-novembre, ou mieux encore, fin novembre. Avant, il estime que les fans ne sont pas totalement impliqués, que le ski n'est pas une priorité.

Il propose un week-end d'ouverture retardé du côté de Sölden, avec un géant et un slalom – chez les femmes comme chez les hommes. «Faire d'une pierre deux coups», pour un plus grand retentissement. Ceci éviterait également un voyage à Levi mi-novembre, où l'on demande aux athlètes de courir devant «à peine 1000 spectateurs».

Déplacer Zermatt en mars

Neureuther considère que les descendeurs devraient débuter leur saison en décembre aux Etats-Unis. Et selon lui, le week-end de Zermatt - dont la première descente prévue ce samedi a été annulée - devrait figurer à la mi-mars, voire fin mars dans le calendrier.

Une telle programmation ferait baisser la pression à bien des niveaux. Les descendeurs pourraient se préparer plus facilement et les organisateurs ne seraient pas contraints à travailler les pistes durant l'été indien. Le ski a bien mieux à proposer que les images du glacier éventré de Zermatt.

«Les athlètes auraient beaucoup plus de temps pour se préparer. Les organisateurs auraient plus de temps pour préparer les pistes et ne seraient pas poussés à les terminer dans des températures presque estivales.» Felix Neureuther

Peut-être que Neureuther n'a pas tort. Après tout, après l'annulation de l'épreuve pour manque de neige l'année dernière, et cette édition 2023 impactée à cause des conditions météorologiques, on se dit que le créneau de novembre à Zermatt - beaucoup trop aléatoire - devra tôt ou tard être abandonné.

Interdire les entraînements sur les glaciers du 1er mai au 31 août

La dernière proposition de Felix Neureuther est peut-être la plus radicale, elle est en tout cas la plus commentée. Il suggère d'interdire l'accès aux glaciers durant la période estivale, du 1er mai au 31 août, en comparant cette mesure à la Formule 1, qui interdit les tests en dehors des Grands Prix et des quelques essais hivernaux.

Pour se justifier, le vainqueur des slaloms de Wengen et Lenzerheide évoque «des enfants de 10 ans qui s’entraînent à la mi-juillet et en août sur les glaciers de Zermatt et Saas Fee». Selon lui, cette situation pose un véritable problème, car tous les parents ne peuvent pas offrir ces conditions à leurs enfants. Il mentionne dès lors une «professionnalisation précoce qui fait fuir beaucoup de jeunes».

«En été, les enfants devraient plonger dans les lacs et faire d'autres sports, pas skier à 3500 mètres» Felix Neureuther

Avez-vous une préférence parmi les suggestions de Felix Neureuther? Retarder à mi/fin novembre le début de la Coupe du monde Déplacer les épreuves de Zermatt en mars Interdire les entraînements sur les glaciers l'été Il faudrait adopter les trois suggestions - la FIS doit agir! Mieux vaut ne rien changer - c'est bien comme ça!

Cette réflexion l'amène à parler d'équité, en rappelant qu'en raison de la crise climatique, «l’avantage géographique de certains pays sur d'autres n'existera peut-être plus» et que certaines nations «pourront devenir plus compétitives».

Interdire l'accès aux glaciers à ces périodes pourrait également permettre aux athlètes de mieux se régénérer, après une saison épuisante. En restant plus longtemps à la maison, ils éviteraient surtout des déplacements, la source principale d'émissions de CO2.

Felix Neureuther ne le dit pas, mais nul doute qu'il apprécierait l'idée de maintenir une Coupe du monde deux week-ends consécutifs au même endroit.