Mondiaux: grosse déception pour les Suisses lors du Super-G

«Il y a eu beaucoup de très bonnes choses dans cette manche. Il faut garder ça. J'étais frais dans la tête, j'ai mieux skié que lors du combiné et j'ai réussi à switcher. C'est une course très courte, les écarts sont serrés»

L'avenir de Manchester City ne dépend plus de lui

La Premier League accuse le double champion en titre de plus de 100 infractions à ses règles financières. On vous dit tout sur ce bras de fer qui pourrait coûter très cher à l'équipe de Pep Guardiola.

La Premier League estime que Manchester City a commis plus de 100 infractions au règlement financier du championnat pendant neuf saisons (2009-2018). La plus haute division du football anglais a ajouté qu'elle allait mandater une commission indépendante pour faire toute la lumière sur cette affaire. Elle a également accusé City de ne pas coopérer depuis le début de l'enquête, en décembre 2018. «C'est parce qu'ils y ont été forcés par la justice anglaise que les Citizens ont donné les documents que la Premier League réclamait. Or quand tu n'as rien à te reprocher, tu n'as rien à cacher», pointait lundi soir sur RMC Sport Julien Laurens, journaliste et animateur installé à Londres.