L'Argentine de Lionel Messi ou la France de Kylian Mbappé: qui voyez-vous gagner la finale de la Coupe du monde dimanche au Qatar?

Sondage

Qui va gagner le Mondial? Qui sera meilleur buteur? On veut votre avis

La Coupe du monde 2022 touche à sa fin. Qui de l'Argentine ou de la France voyez-vous être sacrée dimanche? Sondage en 5 questions.

Team watson

On y est, la grande finale du Mondial a lieu dimanche (16h00). Elle opposera deux grandes nations du football, à savoir l'Argentine et la France. Chacun de ces deux pays visera un troisième sacre Mondial.

Avant ce dernier match, il y aura la finale pour la troisième place entre la Croatie et le Maroc ce samedi (16h00). On veut connaître votre avis sur les vainqueurs de ces duels mais aussi sur trois autres questions. C'est parti!

Qui sera sacré champion du monde?

On va droit au but avec cette première question: alors, l'Argentine ou la France pour le titre au Qatar?

Qui sera sacré champion du monde? L'Argentine La France

Qui remportera la finale pour la 3ème place?

La Croatie et le Maroc ont été de très belles équipes dans ce Mondial. Malheureusement pour elles, elles ont échoué en demi respectivement contre l'Argentine (0-3) et la France (0-2). Elles voudront sortir par la grande porte ce samedi en finissant sur le podium. Qui voyez-vous monter sur la troisième marche de cette Coupe du monde 2022 entre les footballeurs au damier et les Lions de l'Atlas?

Qui remportera la finale pour la 3ème place? La Croatie Le Maroc

Qui sera le meilleur buteur du tournoi?

Fait assez rare: les quatre meilleurs buteurs seront sur le terrain dimanche lors de la finale. Il y en aura deux de chaque côté. Pour l'instant, c'est Messi et Mbappé qui sont en tête avec 5 réalisations. Olivier Giroud et Julian Alvarez en sont, eux, à quatre pions. Alors, qui sera le roi des buteurs au final?

Qui sera le meilleur buteur du tournoi? Lionel Messi Kylian Mbappé Olivier Giroud Julian Alvarez

Qui mérite d'être élu meilleur joueur?

On fait appel à votre cœur et non plus aux stats: qui est, selon vous, le meilleur joueur de cette Coupe du monde 2022?

Qui mérite d'être élu meilleur joueur? Lionel Messi Kylian Mbappé Luka Modric Achraf Hakimi Olivier Giroud Julian Alvarez Antoine Griezmann Cristiano Ronaldo Autre

Qui a été le meilleur gardien?

Dimanche, le gardien des Bleus Hugo Lloris et son homologue argentin Emiliano Martinez pourraient bien être les hommes décisifs pour le sacre, comme les portiers le sont souvent lors des victoires. Et justement, qui, selon vous, a été le meilleur dernier rempart de ce tournoi?