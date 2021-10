L'Espagne s'offre l'Italie +++ Lausanne éliminé en Ligue des champions

L'Espagne bat l'Italie et file en finale Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'Espagne disputera la finale de la Ligue des nations dimanche prochain à Milan. La Roja s'est imposée 2-1 face à l'Italie mercredi à San Siro dans la première demi-finale. Sacrée championne d'Europe cet été à Londres, la Squadra Azzurra de Roberto Mancini a donc fini par plier, après une somptueuse série de 37 matches sans défaite. Le dernier revers de l'Italie datait du 10 septembre 2018, face au Portugal, en Ligue des nations déjà L'expulsion à la 42e minute du pilier de la défense Leonardo Bonucci pour un deuxième avertissement aura pesé lourd au final. Cinq minutes plus tard, dans les arrêts de jeu de la première période, Ferran Torres signait en effet le 2-0 pour l'Espagne. Doublé pour Ferran Torres L'attaquant de Manchester City concluait de la tête une superbe action collective, à la réception d'un centre d'Oyarzabal. Les deux mêmes hommes avaient déjà été l'origine du premier but de la troupe de Luis Enrique à la 17e, Ferran Torres trompant Gianluigi Donnarumma du pied droit. D'autant plus privée de ballon en infériorité numérique, l'Italie s'est battue jusqu'au bout pour poursuivre sa série d'invincibilité. Lorenzo Pellegrini a même inscrit le but de l'espoir à la 83e, sur une contre-attaque menée au côté de Federico Chiesa après un corner espagnol. Mais l'Espagne a résisté jusqu'au bout. Revanche La Roja prend ainsi sa revanche sur la demi-finale du dernier Euro, remportée aux tirs au but par la Squadra Azzurra le 6 juillet à Londres. Les hommes de Luis Enrique se mesureront à la Belgique ou à la France dimanche prochain en finale de cette Ligue des nations, toujours à San Siro.

Lausanne battu par Mannheim et éliminé Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lausanne ne disputera pas la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Le LHC s'est incliné 5-2 mercredi à domicile face à Mannheim, perdant ainsi tout espoir de terminer à l'une des deux premières places du groupe C. Les hommes du coach John Fust ont pu brièvement croire en leurs chances lorsqu'un but de Cory Emmerton en infériorité numérique leur a permis de mener 2-1 à la 28e minute. Mais la pénalité de match infligée à Fabio Arnold seulement 12'' après le 1-1 signé Benjamin Baumgartner (25e) a fini par coûter cher à Lausanne. Mannheim a trouvé la faille à deux reprises en l'espace de 79'' durant ces cinq minutes de "power-play", reprenant ainsi l'avantage au score avant la mi-match. Les Aigles ont inscrit deux nouveaux buts dans l'ultime tiers-temps, le dernier dans une cage désertée par Tobias Stephan. Tout est donc dit dans cette poule avant même la dernière journée, lors de laquelle le LHC se déplacera à Mannheim la semaine prochaine. La formation allemande est assurée de disputer les 8es de finale, tout comme les Finlandais de Lukko Rauma qui ont dominé Cardiff 5-2 mercredi soir.

Gavi, plus jeune international espagnol de l'histoire Image: KEYSTONE/EPA/MARISCAL Gavi (17 ans) est devenu mercredi le plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot de l'équipe d'Espagne. Le milieu du FC Barcelone bat un record vieux de 85 ans. Pablo Paez Gavira, dit Gavi, a été titularisé par Luis Enrique pour la demi-finale de Ligue des nations contre l'Italie. Agé de 17 ans et 60 jours, il bat le record de précocité d'Angel Zubieta Redondo, qui avait revêtu le maillot de l'équipe d'Espagne pour la première fois à 17 ans et 284 jours, en 1936. Il s'agit d'un énorme saut pour le jeune milieu de terrain blaugrana, qui n'a joué que 363 minutes avec l'équipe première du Barça. Son équipier à Barcelone Ansu Fati avait quant à lui été lancé à 17 ans et 308 jours en septembre 2020 lors d'un match de Ligue des nations déjà, contre l'Allemagne.

Servette Chênois s'incline 3-0 face à la Juventus Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Servette Chênois a connu la défaite pour son entrée en lice en phase de poules de la Ligue des champions dames. Les joueuses du coach Eric Sévérac se sont inclinées 3-0 devant la Juventus. Les championnes de Suisse en titre, qui avaient décroché leur ticket en allant s'imposer à Glasgow le 8 septembre, n'ont rien pu faire face à la formation entraînée par Joe Montemurro. Menées 1-0 à la pause, elles ont encaissé deux buts supplémentaires en deuxième période alors qu'elles cherchaient à jouer un football plus offensif. La Juventus, qui a remporté ses 27 derniers matches dans son championnat national - dont les 22 disputés la saison dernière ! - a ouvert la marque sur une action de toute beauté à la 36e. D'un lob astucieux, Lisa Boattin servait parfaitement dans le dos de la défense Arianna Caruso, laquelle reprenait directement le ballon. La gardienne servettienne Iñes Pereira n'a rien pu faire sur ce coup. La Portugaise, qui avait retardé l'échéance en repoussant un penalty d'Andrea Staskova à la 27e, a dû capituler à deux reprises en deuxième mi-temps sur des réussites de la Suédoise Lina Hurtig (65e) et de Valentina Cernoia (71e). A Wolfsburg mercredi prochain Servette Chênois, qui n'a cadré que 2 tirs dans cette partie contre 10 pour son adversaire, se déplacera sur le terrain du vainqueur de la dernière Coupe d'Allemagne Wolfsburg mercredi prochain lors de la 2e journée. La formation genevoise accueillera ensuite Chelsea, champion d'Angleterre en titre, le 9 novembre à la Praille.

Roglic s'impose à trois jours du Tour de Lombardie Roglic (ici lors du Tour d'Emilie) est en forme en cette fin de saison Image: KEYSTONE/EPA/BETTINI Primoz Roglic (Jumbo) a poursuivi sa belle campagne d'Italie. Le Slovène a remporté mercredi Milan-Turin, à trois jours du rendez-vous majeur du Tour de Lombardie, dernière grande classique de la saison. Il avait déjà enlevé le Tour d'Emilie samedi. Au terme des 189 kilomètres de course, le triple vainqueur du Tour d'Espagne a été le plus costaud lors de l'ascension finale vers la basilique de Superga, qui domine Turin. Il s'est imposé dans un duel avec le Britannique Adam Yates (Ineos). Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), qui disputait sa première course depuis son second titre de champion du monde conquis à Louvain le 26 septembre, n'a lui pas participé à la bataille finale. Le Français s'est relevé rapidement après une tentative d'attaque au bas de l'ascension finale.

Le "quatre" suisse se battra pour l'or ce soir Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Comme en 2015, le "quatre" suisse se battra pour la médaille d'or dans le tournoi de poursuite par équipes aux Championnats d'Europe à Granges. Dans le tour principal, la Suisse a dominé la Russie et affrontera le Danemark en finale. Le meilleur temps réalisé en qualification mardi avait laissé espérer un résultat positif. Désormais, les Suisses ont obtenu la certitude qu'avec Claudio Imhof, Valère Thiébaud, Simon Vitzthum et Alex Vogel, ils possèdent l'un des quartettes les plus rapides de ces Européens. Contre les Russes, qui se sont complètement désunis dans les derniers 1000 m, les Suisses ont même réussi à les rejoindre et à les dépasser. Ils se sont assuré ainsi une quatrième médaille européenne dans cette discipline et se sont qualifiés pour la troisième fois en finale. Il y a six ans (avec Stefan Küng et Silvan Dillier) et en 2018 (avec Stefan Bissegger), les Suisses s'étaient inclinés en finale contre la Grande-Bretagne et l'Italie. Ce mercredi soir, les Suisses tenteront de glaner l'or à leur troisième essai contre le Danemark. Les Danois ont pris leur revanche dans le tour principal contre l'Italie après la défaite en finale olympique à Tokyo. Comme les Suisses n'ont pas été crédités d'un temps dans le tour principal après avoir rejoint les Russes, il est difficile d'établir une comparaison avec le Danemark. Lors du dernier temps intermédiaire pris après 3000 m, les Scandinaves étaient passés 1''5 plus vite que les Suisses.

Convoqué par la Bosnie et la Suisse, Husic choisit la Suisse Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le défenseur du Lausanne-Sport, Anel Husic défendra les couleurs de la Suisse M21 ce vendredi contre les Pays-Bas dans son jardin de la Tuilière. Convoqué également par la Bosnie, Husic a choisi la sélection de Mauro Lustrinelli. Comme indiqué sur le site sfl.ch, Husic a reçu deux convocations le même jour: de la fédération suisse et de celle de Bosnie, son pays d'origine. Finalement, le défenseur du LS a opté pour la sélection helvétique. "Je suis né en Suisse et j'ai tout vécu ici", précise-t-il sur le site de la SFL. "Pour l'avenir et un éventuel choix définitif, chaque chose en son temps", s'empresse-t-il de préciser. Husic est titulaire depuis la 3e journée en Super League dans les rangs du Lausanne-Sport.

Pause forcée pour Wendy Holdener Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La double championne du monde du combiné, Wendy Holdener s'est blessée aux deux mains lors d'un entraînement. Elle devra observer une pause de plusieurs semaines. Wendy Holdener s'est blessée lors d'un entraînement physique lundi. La Schwytzoise de 28 ans est tombée d'un élément d'entraînement sur ses deux mains. Les examens radiologiques approfondis effectués immédiatement ont révélé des fractures des scaphoïdes aux deux mains. Une intervention chirurgicale ne sera heureusement pas nécessaire. La skieuse d'Unteriberg sera en mesure de remonter sur les skis à nouveau dans un mois environ. Les contrôles radiologiques effectués au cours du processus de réhabilitation montreront ensuite si elle pourra se présenter au départ des épreuves de Levi. "Les deux scaphoïdes cassés dans les poignets doivent être complètement guéris avant que Wendy ne puisse reprendre le départ d'une course, car avec la technique actuelle, surtout en slalom, le poignet est exposé à de grandes forces", explique le médecin de Swiss-Ski, Walter O. Frey. La Schwytzoise avait vu sa fin de saison dernière ternie par une infection au Covid-19.

Jonas Lenherr blessé au genou Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le spécialiste de skicross Jonas Lenherr, deuxième du classement général de la Coupe du monde, a subi une déchirure au ligament croisé au genou gauche après une chute à l’entraînement à Saas-Fee. La semaine passée, Jonas Lenherr s’est blessé au genou gauche à la suite d’un choc violent lors d’une réception pendant l’entraînement. Un premier examen médical a montré que le Saint-Gallois avait subi une déchirure au ligament croisé. Jonas Lenherr se veut confiant: "Heureusement, la déchirure peut être soignée sans intervention chirurgicale. Il s’agit maintenant d’effectuer une bonne rééducation et, si tout se passe comme prévu, j’espère pouvoir entamer la saison avec un léger retard", précise-t-il dans un communiqué de Swiss-Ski.

Ajoie: nouvel arrêt pour Asselin Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS L'attaquant canadien du HC Ajoie, Guillaume Asselin a, de nouveau, ressenti de fortes douleurs au niveau des adducteurs à l'occasion du match dimanche à Davos (0-6). L’échographie passée mardi a décelé une forte contusion qui impose au joueur un arrêt de la compétition durant une période de 3 semaines environ. Le Québécois venait de reprendre la compétition avec les Jurassiens le week-end dernier après avoir manqué six matches de Championnat. Pour le moment, il n'a disputé que quatre matches sous les couleurs ajoulotes pour un but.

Non vacciné, Irving rate l'entraînement des Nets de Brooklyn Kyrie Irving, ici sous sans anciennes couleurs du Celtic, se retrouve dans une situation difficile. Image: KEYSTONE/AP/MICHAEL DWYER Le meneur des Nets Kyrie Irving, qui a fermement refusé de se faire vacciner contre le Covid-19, a raté l'entraînement de son équipe mardi. Irving s'est entraîné avec ses coéquipiers la semaine passée à San Diego mais n'a pu participer à leur séance à New York, suite au renforcement des mesures sanitaires anti Covid-19 mises en place par la ville. Pour lutter contre la pandémie, New York a mis en oeuvre de nouveaux protocoles de sécurité sanitaire qui n'autorisent pas les adultes non-vaccinés à prendre part aux entraînements ni aux matches. Le joueur de 29 ans devra fournir la preuve d'au moins une injection de vaccin pour retrouver le parquet de la Barclays Center arena. "Rien de neuf", a déclaré son coach Steve Nash à l'entraînement mardi. "Nous le soutenons. Nous sommes là pour lui. Les choses changent. S'il y a une issue, nous sommes là pour lui." Si Irving continue à fuir le sérum, il pourrait rater les matches à domicile de son équipe avec pour conséquence la perte de millions de dollars de salaire. "Je ne suis pas inquiet" a déclaré Nash. "Nous essayons juste de travailler chaque jour. Nous sommes venus aujourd'hui, nous avons fait une bonne séance, et on recommencera demain. C'est tout ce qui m'importe." Le prochain match de pré-saison des Nets se jouera vendredi contre Milwaukee au Barclays Center. Leur première rencontre de saison régulière est prévue le 24 octobre contre Charlotte. Environ 95% des joueurs de NBA sont vaccinés contre le Covid-19. La Ligue a renoncé à rendre obligatoire la vaccination face au refus du syndicat des joueurs (NBPA) lors d'une réunion tenue en août.

Italie-Espagne, encore une finale en jeu, 3 mois après Trois mois après leur épique demi-finale à l'Euro, l'Italie et l'Espagne sont écartelées entre passé et avenir avant de se disputer une place en finale de la Ligue des nations ce jour (20h45) à Milan. Imiter le Portugal, vainqueur de la Ligue des nations en 2019 en tant que champion d'Europe en titre, ce "serait fantastique", reconnaît le sélectionneur des Azzurri Roberto Mancini. Mais "l'Espagne est l'équipe contre laquelle nous avons eu le plus de mal pendant l'Euro" (1-1 ap, 4 tirs au but à 2), a-t-il souligné sur le site de l'UEFA. Histoire de prévenir tout excès d'optimisme à domicile, en dépit de l'impressionnante série en cours de 37 matches sans défaite de la Nazionale (record pour une sélection), invaincue depuis septembre 2018. Le vainqueur rencontrera en finale dimanche la France ou la Belgique, opposées dans l'autre demi-finale jeudi à Turin. Pour les retrouvailles avec la Roja, Mancini s'est très largement appuyé sur les héros des "Nuits magiques" de l'Euro cet été, avec une liste où les seuls grands absents sont l'avant-centre Ciro Immobile et le latéral Leonardo Spinazzola, blessés. Federico Chiesa, auteur du but italien en demi-finale contre l'Espagne, ou le stratège Jorginho, auteur du tir au but décisif, seront encore une fois les grands atouts italiens, tout comme l'ex-Milanais Gianluigi Donnarumma de retour à San Siro. Nombreux absents côté espagnol Le gardien de l'Italie, sacré meilleur joueur de l'Euro après avoir avoir été de nouveau décisif lors de la finale contre l'Angleterre (1-1 ap, 3-2 aux tab), n'aura pas cette fois l'occasion de briller face à Alvaro Morata, buteur lors du match à Wembley mais malheureux dans l'exercice des tirs au but. L'attaquant de la Juventus, blessé, est l'un des nombreux absents côté espagnol, où le sélectionneur Luis Enrique Martinez est privé d'autres protagonistes de l'Euro, comme Pedri, Jordi Alba, Gerard Moreno et Dani Olmo, tous indisponibles. Car si Mancini doit surtout s'employer à préserver l'esprit combatif et solidaire de l'Euro, Luis Enrique pense lui davantage au Mondial-2022 au Qatar, en appelant toujours plus de jeunes espoirs du foot espagnol. Pour la phase finale de la Ligue des nations, le sélectionneur a ainsi convoqué Pedro Porro, Pablo Fornals ou Bryan Gil tous moins de 25 ans et moins de cinq sélections au compteur.

Genève s'incline encore Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette s'est incliné dans le seul match de National League au menu mardi soir. Aux Vernets, les Aigles ont été dominés 3-2 par Davos. Les Genevois enchaînent avec une troisième défaite de rang. Pire, ils en sont à sept revers sur leurs huit derniers matches. Les joueurs de Pat Emond ont à chaque fois été menés avant d'égaliser. Ils ont réussi à le faire à deux reprises, mais pas une troisième fois. Et alors que Winnik avait remis les deux formations à niveau à la 33e, c'est le Suédois Bromé qui a redonné une longueur d'avance à ses couleurs 57 secondes plus tard. La preuve que les pensionnaires des Vernets ont en ce moment un problème sous les casques. C'est d'ailleurs assez symptomatique de cette équipe genevoise qui tient en ce moment beaucoup (trop) sur ses individualités étrangères. Si Winnik, Tömmernes, Filpulla et Vatanen ne sont pas là, les Grenat perdent près de 80% de leur substance. Et alors que l'an dernier Gauthier Descloux pouvait sortir des matches de folie et arracher des points, il semble moins en confiance cette saison. Surtout s'il n'est pas au top physiquement. On dira qu'il y a du mieux après la claque reçue samedi contre Ambri (10-4), mais il n'empêche que le GSHC ne décolle pas du fond de classement et que la défense a déjà été martyrisée 46 fois en 11 matches.

Fribourg toujours invaincu, Zurich remporte un précieux succès Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg voit toujours la vie en rose. A Leksand, les Dragons se sont imposés 5-2 pour signer leur cinquième succès en autant de matches en Champions League. Les esprits chagrins diront que comme Gottéron est déjà qualifié pour les huitièmes de finale, il a pu jouer l'esprit beaucoup plus libéré. Juste, mais cela s'applique également aux Suédois, eux aussi invaincus après quatre matches. Et les Scandinaves ont attaqué la rencontre avec détermination. Ils ont d'ailleurs ouvert le score à la 6e, puis doublé leur avantage à la 13e. Seulement comme les Fribourgeois sont en pleine confiance, ils ont pu inverser la tendance au cours de la période médiane. DiDomenico (21e), Desharnais (31e) et Marchon (32e) ont fait basculer la partie dans l'autre camp. Ryan Gunderson y est allé de son tir en lucarne pour le 4-2 décisif à la 57e, avant que Walser ne valide le succès des siens dans la cage vide. La performance des hommes de Dubé impressionne puisque les Dragons se sont déplacés dans le Nord sans Brodin, Diaz et Sprunger. De retour dans l'alignement, Reto Berra a laissé sa place à Connor Hughes. Roe amène 3 points à Zurich De son côté Zurich s'est rapproché de cette qualification. A Mlada Boleslav, les joueurs de Rikard Grönborg l'ont emporté 1-0. Un but de Garrett Roe à la 37e a suffi au bonheur des Lions. L'Américain a parfaitement négocié une piètre relance tchèque pour inscrire la seule réussite de la rencontre en infériorité numérique, qui plus est. Avec dix points et encore un match à jouer contre ce même adversaire dans une semaine à Zurich, les Lions ont leur destin en mains.