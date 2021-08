Un ponte pour l'escrime suisse +++ un routinier de NHL à Genève

Tande s'entraîne à nouveau sur les tremplins Daniel Andre Tande a repris les chemins des tremplins Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Le sauteur à ski Daniel-André Tande a repris l'entraînement sur les tremplins, cinq mois après sa grave chute lors de l'épreuve de vol à ski à Planica. "C'est fantastique de pouvoir enfin sauter à nouveau", a déclaré le Norvégien de 27 ans dans une vidéo publiée par la FIS. "Je suis un peu surpris que le niveau de mes sauts semble déjà assez bon", a-t-il ajouté. Tande avait lourdement heurté la piste à la réception d'un saut d'entraînement le 25 mars dernier à Planica. Victime d'une fracture de la clavicule et d'une légère perforation d'un poumon, il avait été plongé dans un coma artificiel à l'hôpital de Ljubljana pendant plusieurs jours.

Stéphane Le Roy nouveau coach des épéistes masculins Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Swiss Fencing a trouvé la perle rare pour prendre en charge l'équipe de Suisse masculine à l'épée. La fédération nationale a engagé le Français Stéphane Le Roy, entraîneur personnel du champion olympique individuel de Tokyo Romain Cannone. Stéphane Le Roy succède à son compatriote Didier Ollagnon, en poste depuis 2017 et qui avait annoncé son départ pour la fin 2021. L'ancien entraîneur de l'équipe de France aura pour tâche de remettre sur les bons rails une formation helvétique bien décevante aux JO de Tokyo (8e place). L'équipe de Suisse dames sera par ailleurs désormais entraînée par le Maître d'armes Paul Fasser. Le Français, qui oeuvre depuis huit ans en Suisse, s'occupait de la relève nationale au cours des trois dernières saisons.

Valtteri Filppula signe à Genève-Servette Image: KEYSTONE/AP/CHRIS CARLSON Genève-Servette tient son quatrième renfort étranger. Le club des Vernets annonce l'arrivée de l'expérimenté attaquant Valtteri Filppula (37 ans), vainqueur de la Coupe Stanley 2008 avec Detroit. Le Finlandais aux 1222 matches de NHL, médaillé de bronze des JO 2010 avec sa sélection nationale, s'est engagé pour une saison au GSHC. Il portait à nouveau le maillot des Red Wings lors des deux dernières saisons, après avoir quitté Detroit en 2013 puis évolué à Tampa Bay, à Philadelphie et aux New York Islanders. Auteur de 15 points en 38 matches lors de l'exercice 2020/2021 au sein d'une équipe de Detroit en reconstruction, Valtteri Filppula peut évoluer aussi bien au centre qu'à l'aile. Il rejoint Henrik Tömmernes, Daniel Winnik et Marc-Antoine Pouliot dans la colonie étrangère des Vernets. "Il est exactement le joueur que l'on cherchait pour aider l'équipe cette saison", explique le directeur sportif genevois Marc Gautschi dans un communiqué. "Il est excellent en avantage et désavantage numérique et en plus de ça, il est un gagnant."

Zurich renforce son secteur offensif Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Le FC Zurich renforce son secteur offensif. Le leader de Super League annonce avoir obtenu le prêt jusqu'au terme de la saison du milieu croate Ante Coric (24 ans), qui appartient depuis 2018 à l'AS Rome où il n'est toutefois jamais parvenu à s'imposer. Zurich est déjà le quatrième club auquel la Roma prête Ante Coric. L'international croate (quatre sélections, la plus récente il y a plus de quatre ans) a ainsi porté les couleurs de Venlo, aux Pays-Bas, puis de l'Olimpija Ljubljana la saison dernière.

"C'est toxique", dénonce Sydney McLaughlin Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek La championne olympique et recordwoman du monde du 400 m haies Sydney McLaughlin a posté un émouvant témoignage sur les attentes liées à son statut et la gestion des réseaux sociaux. "Ca me fait mal et je trouve cela très irrespectueux de tout bien faire, mais que ce ne soit malgré tout jamais assez. Il y a toujours un problème avec toi", explique Sydney McLaughlin (22 ans), en larmes, dans une simple vidéo face caméra postée lundi soir sur son compte Instagram. Véritable prodige de l'athlétisme, dominatrice depuis ses plus jeunes années, Sydney McLaughlin est devenue cet été double championne olympique (400 m haies avec un record du monde sensationnel et relais 4x400 m). Sa vidéo avait été tournée juste après les sélections américaines en juin, où elle avait battu une première fois le record du monde de sa discipline favorite. Pas conçus pour supporter cela "Je peux poster comme il faut, dire tout ce qu'il faut, faire tout ce qu'il faut, m'occuper de ce qui me regarde, et ça semble toujours déplaire à certains. Je suis heureuse de ne plus vivre pour le regard des autres, car ce genre de moment aurait pu me mettre à terre pendant trois semaines", ajoute-t-elle au milieu d'explications sur sa foi chrétienne et les attentes de son entourage. "Nous n'avons pas été conçus pour supporter un tel poids, pour attirer une telle attention, nous ne sommes pas faits pour être célèbres", ajoute l'Américaine, égérie de son équipementier aux nombreux shootings de mode, qui compte environ un million de followers sur Instagram, en faisant l'une des athlètes les plus suivies au monde. Reconnaissante, mais... "Je suis reconnaissante de pouvoir parler à tellement de gens (sur les réseaux sociaux) mais je n'en veux pas, c'est toxique, ça me rend véritablement malade (...) on n'est pas obligés d'être amis, vous pouvez ne pas adhérer à mes messages, mais dans le monde du sport, à 21 ans (désormais 22), avoir participé deux fois aux Jeux olympiques et être recordwoman du monde, je demande juste un peu de respect." Son témoignage fait écho au sujet de la santé mentale des sportifs mis sur le devant de la scène par la gymnaste Simone Biles. Attendue comme la superstar des Jeux olympiques de Tokyo, Simone Biles s'était brutalement arrêtée en pleine compétition. Elle n'avait finalement disputé qu'une seule finale olympique, cueillant le bronze à la poutre.

Viktorija Golubic renoue avec la victoire Viktorija Golubic: une premi Image: KEYSTONE/AP/Paul Chiasson Viktorija Golubic (WTA 45) a cueilli une première victoire lors de sa tournée nord-américaine. A Chicago, la Zurichoise a battu 7-6 (7/5) 6-3 Maria Camila Osorio Serrano (WTA 79). Déjà victorieuse de la Colombienne au premier tour du tournoi olympique de Tokyo, Viktorija Golubic a renoué avec le succès après ses éliminations d'entrée de jeu à Montréal et à Cincinnati. Menée 4-1 au premier set, elle a su trouver le relâchement nécessaire pour renverser le cours de la partie. Sa prochaine adversaire sera la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 59) contre laquelle elle reste sur une défaite concédée il y a deux ans sur la terre battue de Rabat.

CE dames: le Belarus domine la Suisse 3-0 Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'équipe de Suisse a subi une défaite aussi inattendue que dommageable contre le Belarus aux championnats d'Europe dames. Les Helvètes se sont sèchement inclinées 3-0 (25-23 25-15 25-15). Ce revers fait mal face à un adversaire qui n'avait pas encore inscrit de point dans le tournoi, après avoir toutefois affronté les favoris, l'Italie et la Croatie. Lundi soir, les Suissesses ont été dominées dans tous les secteurs de jeu, et notamment au bloc où la puissance des Bélarusses a fait merveille. Elles ont aussi eu de grosses difficultés à la réception. Illusion de courte durée Si les filles de Saskia van Hintum ont un peu fait illusion dans la première manche, perdue de peu, cela n'a plus été le cas ensuite. Le score dit bien l'emprise que le Belarus a eu sur le match, bouclé en 79 minutes. Les Suissesses n'ont pas le temps de trop cogiter sur ce cinglant revers. Elles joueront leur prochaine rencontre dès mardi (20h00) face à la Slovaquie, une équipe qui a perdu ses trois premiers matches. La victoire sera impérative si la Suisse veut atteindre son objectif et se qualifier pour les 8es de finale.

Super League: Sion recrute le défenseur Joel Schmied Joel Schmied (en rouge) contre Lucerne en mai 2021 Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Sion a engagé le défenseur central Joel Schmied (22 ans), qui évoluait à Vaduz. Le joueur a signé un contrat de quatre ans avec le club valaisan. Schmied avait été l'un des artisans de la bonne seconde partie de saison du club de la Principauté la saison dernière en Super League. Outre ses qualités défensives, le Bernois s'était aussi montré efficace en inscrivant sept buts. Son arrivée devrait permettre aux Sédunois de stabiliser leur arrière-garde.

Transferts: c'est officiel, Shaqiri arrive à l'OL Xherdan Shaqiri: direction Lyon pour retrouver du temps de jeu Image: KEYSTONE/AP Pool Reuters Xherdan Shaqiri (29 ans) va bel et bien découvrir la Ligue 1. L'international suisse a été transféré de Liverpool à Lyon après avoir passé sa visite médicale dans la ville française lundi. Shaqiri était arrivé à Liverpool en juillet 2018. Souvent blessé, et soumis à une forte concurrence, il n'a joué qu'un rôle périphérique dans les succès des Reds (Ligue des champions 2019, Premier League 2020). En trois saisons, le Bâlois a fait 63 apparitions (45 en championnat) et a marqué 8 buts, dont 7 en Premier League. Plus de temps de jeu Après son bon Euro avec l'équipe de Suisse, Shaqiri était conscient qu'il était temps de quitter Liverpool pour trouver un club dans lequel il pourrait prétendre à un temps de jeu bien plus conséquent. Il aura cette opportunité à l'OL, avec qui il s'est entendu pour un contrat de trois ans. Shaqiri devrait devenir le joueur le mieux payé de l'effectif lyonnais. Les dirigeants voient en lui le futur leader du secteur offensif d'un club à la peine en ce début de saison, puisque Lyon, sevré de succès, n'a pris que deux points en trois matches. Le montant du transfert serait de l'ordre de 12 millions d'euros. 96 sélections Avant de poser ses valises sur les bords du Rhône, Shaqiri - sélectionné à 96 reprises avec l'équipe de Suisse - a successivement joué à Bâle, au Bayern Munich, à l'Inter Milan et à Stoke avant d'arriver à Liverpool.

Classement WTA: le bond de Teichmann Jil Teichmann pointe au 44e rang mondial Image: KEYSTONE/AP/Aaron Doster Finaliste malheureuse à Cincinnati, Jil Teichmann a grimpé de 32 places au classement WTA publié lundi. La Biennoise est désormais 44e, non loin de son meilleur rang absolu. 40e le 26 avril, la Seelandaise est proche de cette marque. Elle sera à Cleveland cette semaine pour continuer sa progression. Plus haut, la Bélarusse Aryna Sabalenka s'est hissée à la 2e place, au détriment de Naomi Osaka et toujours derrière l'intouchable Ashleigh Barty. Sabalenka, 23 ans, a doublé la Japonaise à une semaine du début de l'US Open (30 août - 11 septembre) pour prendre la 2e place, son meilleur classement, derrière l'Australienne, qui conserve sa place de no 1 mondiale après sa victoire à Cincinnati. La Tchèque Barbora Krejcikova atteint elle son meilleur classement WTA avec une 9e place acquise grâce à un beau parcours à Cincinnati, stoppé en quarts de finale par Barty. La meilleure Suissesse au classement demeure la championne olympique Belinda Bencic, actuellement 12e.

Incidents Nice-Marseille: une enquête ouverte Image: KEYSTONE/EPA Une enquête a été ouverte après les incidents qui ont conduit à l'interruption du match de football de Ligue 1 Nice-Marseille dimanche soir. Le parquet de Nice l'a annoncé. "Une enquête est en cours, mais il n'y a pas de garde à vue" à ce stade, a précisé le parquet. Le match Nice-Marseille a été arrêté dimanche une heure et demie, après que des supporters ont envahi le terrain à la suite d'un incident qui a enflammé la rencontre: une énième bouteille en plastique lancée sur le joueur marseillais Dimitri Payet, que ce dernier a renvoyée vers la tribune. Un cordon de sécurité de stadiers, vêtus de gilets jaunes, a essayé d'arrêter les supporters, mais des coups ont été échangés à différents endroits du terrain, dans une mêlée entre joueurs des deux équipes, supporters et stadiers. Nice menait 1-0, mais le match ne s'est pas terminé: après 90 minutes d'atermoiements, la rencontre a été définitivement arrêtée quand l'arbitre a constaté l'absence des Marseillais. Nice voulait reprendre le match alors que le président de l'OM Pablo Longoria jugeait pour sa part que "la sécurité de (ses) joueurs n'était pas garantie". Lundi matin, le maire de Nice Christian Estrosi a estimé que la violence était "toujours intolérable" et a demandé "des sanctions" de la part de la Ligue de football professionnel. "Si le comportement de certains supporters est inqualifiable, celui du président de l'OM l'a été aussi en tribune et celui de l'entraîneur sur le terrain", a-t-il écrit sur son compte Twitter. "A cet égard, je veux saluer le comportement irréprochable des joueurs et de l'entraîneur de l'OGCN. Il appartient désormais aux instances nationales de prendre les décisions qui s'imposent. A chacun de les respecter", a ajouté M. Estrosi. En tribune, Longoria et le président de Nice Jean-Pierre Rivère en sont presque venus aux mains. "Ils se sont empoignés par le col et les gardes du corps ont dû les séparer", a raconté un témoin de la scène en tribune présidentielle. Le maire de Marseille, Benoît Payan, avait de son côté réagi, également sur Twitter, dès l'arrêt de la partie: "Des joueurs blessés, une sécurité défaillante: le match n'aurait jamais dû reprendre. Triste décision. Fier de mon équipe qui ne s'est pas prêtée à cette mascarade."

Alexander Zverev déroule toujours Alexander Zverev: le plus dangereux rival de Novak Djokovic. Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Alexander Zverev a remporté le Masters 1000 de Cincinnati trois semaines après la conquête de l'or olympique. L'Allemand a battu 6-2 6-3 Andrey Rublev dans une finale à sens unique. 5e mondial, l'Allemand décroche le cinquième Masters 1000 de sa carrière et s'avance comme le plus dangereux rival de Novak Djokovic lors du prochain US Open. "L'US Open commence dans une semaine, donc évidemment je veux continuer sur cette lancée et je veux jouer peut-être encore mieux là-bas", dit-il. C'était la 5e rencontre entre lui et Rublev, son ami d'enfance, en autant de victoires pour l'Allemand, qui n'a jamais perdu le moindre set face au Russe, no 7 mondial. Alexander Zverev, qui n'avait jamais remporté un seul match à Cincinnati avant cette semaine, a largement dominé son adversaire, qui disputait seulement sa deuxième finale de Masters 1000 après celle perdue en avril à Monte-Carlo. Alexander Zverev, qui reste sur une série de 11 matches consécutifs remportés, devient le premier joueur à gagner Cincinnati et l'or olympique la même année depuis Andre Agassi en 1996.

Shaqiri à Lyon pour 6 millions d'euros Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La saga Shaqiri à Lyon devrait connaître sous peu son épilogue. Selon "L'Equipe", le joueur de Liverpool rejoindrait la cité des Gones pour 6 millions d'euros. Le quotidien français reprend en partie une information du "Times" parue dimanche. Mais L'Equipe précise que la somme de transfert serait de 6 millions d'euros avec des bonus. Cela ferait ainsi grimper le montant aux alentours des 11 millions d'euros. On sait que le Bâlois peine à trouver du temps de jeu à Liverpool. Comme le note le journal français, "XS" n'a joué que 27 matches toutes compétitions confondues en Angleterre lors des deux dernières saisons. Et il n'a inscrit qu'un but. Fer de lance offensif de l'équipe de Suisse, Shaqiri compte 26 buts en 96 sélections alors qu'il n'a que 29 ans.

Ashleigh Barty ne laisse aucune chance à Jil Teichmann Image: KEYSTONE/AP/Aaron Doster Jil Teichmann (WTA 76) n'a pas signé un exploit de plus à Cincinnati. Victorieuse de Naomi Osaka, de Belinda Bencic et de Karolina Pliskova, elle est tombée en finale devant Ashleigh Barty. Jil Teichmann (WTA 76) n'a pas signé un exploit de plus à Cincinnati. Victorieuse de Naomi Osaka, de Belinda Bencic et de Karolina Pliskova, elle est tombée en finale devant Ashleigh Barty. Maîtresse de son sujet, la no 1 mondiale s'est imposée 6-3 6-1 après 1h12' de match. La Championne de Wimbledon n'a laissé aucune chance à la Suissesse. Personne ne joue aussi bien au tennis aujourd'hui que l'Australienne. Avec son jeu plat et ce coup droit qu'elle lâche très souvent à la perfection le long de la ligne, elle évolue dans un registre magnifique. La voir jouer ainsi est un véritable régal. Même si elle n'est pas allée au bout de l'aventure pour cueillir le troisième titre de sa carrière, Jil Teichmann mérite tous les bravos. Le seul regret qu'elle peut nourrir réside dans ce premier break concédé à 4-3 au cours d'un jeu où elle n'aura sans doute pas témoigné de toute la rigueur voulue. Et une fois devant au score, Ashleigh Barty devient presque injouable. Elle s'avance comme la grandissime favorite de l'US Open qui débutera le 30 août à New York. Rien au hasard Admise dans le tableau principal de ce tournoi WTA 1000 de l'Ohio grâce à une wild card, Jil Teichmann a, elle aussi, pris date. Son parcours à Cincinnati, riche de trois victoires probantes contre trois des douze meilleures joueuses de la WTA et qui va lui permettre de figurer lundi au 45e rang de la WTA, ne doit rien au hasard. Il a été accompli par une joueuse de 24 ans qui est enfin libérée de ses soucis physiques. Blessée à la cuisse et à la cheville cette année, elle a, ainsi, été contrainte de déclarer forfait pour Roland-Garros avant d'être encore un peu trop "juste" au début juillet à Lausanne. A Cincinnati, la gauchère qui passait pour une spécialiste de la terre battue, la surface sur laquelle elle a remporté ses deux titres WTA à Prague et à Palerme en 2019, a apporté une éclatante confirmation: elle peut également briller sur le dur comme elle l'avait laissé entrevoir l'an dernier avec une finale à Lexington et cette année avec sa demi-finale à Dubaï. "J'ai toujours cru être capable de bien jouer sur toutes les surfaces, lâche-t-elle. Bien sûr, j'ai grandi sur terre battue et je m'entraîne le plus souvent à Barcelone. Mais cela ne change rien à mon approche pour le dur. Je sais que mon service est plus efficace sur les revêtements rapides. Et gagner des points gratuits sur ma première balle facilite bien la vie." Cette semaine, Jil Teichmann sera, en principe, en lice au tournoi WTA 250 de Cleveland où elle doit affronter la Russe Anna Blinkova (WTA 81) au premier tour. Mais c'est bien sûr à Flushing Meadows où on l'attend. Au même titre que Belinda Bencic et que Viktorija Golubic, les deux autres atouts du tennis suisse en cet été 2021.