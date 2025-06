Attention à cette arnaque pendant l'Euro féminin en Suisse

A première vue, les faux semblent très réalistes, mais en y regardant de plus près, ils sont presque toujours d'une qualité inférieure et cachent des pratiques criminelles.

Sinner prend une décision étonnante juste avant Wimbledon

Le numéro 1 mondial a choisi, à la surprise générale, de se séparer de son coach physique et de son physio. A trois jours du début de Wimbledon. Une raison extra-sportive est évoquée.

Jannik Sinner crée la surprise à la veille de Wimbledon avec deux ruptures inattendues. Comme il l’a confirmé samedi devant la presse, l’Italien met fin avec effet immédiat à sa collaboration avec son préparateur physique Marco Panichi et son physiothérapeute Ulises Badio. Une décision annoncée vendredi, soit seulement trois jours avant le début du tournoi. Et elle a de quoi étonner, quand on sait l'importance des habitudes et de l'entourage dans les performances d'un tennisman.