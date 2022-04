Une belle première pour Belinda Bencic Belinda Bencic: un premier titre sur terre battue pour Belinda Bencic. Image: KEYSTONE/AP/Mic Smith Vingt-trois ans après la dernière victoire de Martina Hingis, le drapeau suisse flotte à nouveau sur Charleston. Belinda Bencic s'est imposée à son tour sur la terre battue de Caroline du Sud. La Championne olympique s'est imposée 1-6 7-5 6-4 devant la no 10 mondiale Ons Jabeur en finale de ce tournoi WTA 500 qui a toujours été l'un des plus renommés du Circuit. 21e mondiale avant d'engager le fer à Charleston, Belinda Bencic occupera ce lundi le 13 rang du classement de la WTA, un rang bien plus conforme à son potentiel. Lors de cette finale longue de 2h35', Belinda Bencic a réussi une entame parfaite. Elle gagnait ainsi six jeux de rang pour mener 6-1 1-0 service à suivre. Seulement, la Tunisienne a eu le mérite de réagir et d'égaliser à une manche partout grâce à un coup droit gagnant magnifique sur la balle de set. Malgré la frustration suscitée par la perte de cette deuxième manche qui aurait pu lui sourire - elle a galvaudé une balle de break à 4-4 et deux à 5-5 -, Belinda Bencic a eu la bonne idée de toujours faire la course en tête dans le troisième set. Elle devait signer trois breaks pour conclure sur un jeu blanc et pour enlever son sixième titre, le premier sur terre battue, le premier aussi depuis son titre olympique à Tokyo en septembre dernier. Une confirmation éclatante Demi-finaliste à Miami juste avant ce tournoi de Charleston, Belinda Bencic a apporté la confirmation éclatante de son retour au premier plan. Touchée par le Covid-19 en décembre, la Saint-Galloise n'avait pas vraiment pu jouer les premiers tournois de l'année en pleine possession de ses moyens. Depuis trois semaines, elle les a retrouvés pour évoluer dans le registre qui avait été le sien lors du tournoi olympique. Avec ce titre à Charleston, Belinda Benic peut nourrir les plus grandes espérances pour la saison européenne sur terre battue. Même si Iga Swiatek, la nouvelle patronne du Circuit, possède une belle longueur d'avance sur ses rivales, rien ne dit que Belinca Bencic ne s'affirmera pas ces prochaines semaines comme l'une de ses principales rivales. Il n'y a, en effet, pas beaucoup de joueuses qui "sentent" aussi bien la balle qu'elle. Face à Ons Jabeur, sa faculté de lire le jeu de l'adversaire fut l'une des clés de sa victoire. Et celui de la Tunisienne peut être parfois déroutant...

Zoug fait le break à la der Christian Djoss a inscrit le 1-1 pour Zoug Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Zoug a réussi à faire le break lors des demi-finales de National League. Les joueurs de Dan Tangnes se sont imposés 2-1 à Davos et ils mènent 2-0 dans la série. Christian Wohlwend en a jeté des objets sur la glace de rage. Le 2-1 de Zoug est tombé à 15 secondes de la fin du troisième tiers de la crosse de Marco Müller et alors que les Zougois étaient en power-play. C'est très certainement cette pénalité infligée à Zgraggen à la 59e qui a eu raison du calme de l'entraîneur grison. Avant cela, les Davosiens avaient ouvert la marque très tôt par l'entremise de leur maître à jouer Enzo Corvi. Un but tombé après 63 secondes seulement et qui avait tout pour enflammer les Grisons. Mais on le sait, Zoug n'est pas du genre à s'inquiéter. Les joueurs de Suisse centrale ont attendu leur heure et celle-ci est arrivée à la 26e lorsque Christian Djoos a pu égaliser. Puis Müller est sorti de sa boîte.

Nino Schurter s'impose et égale le record d'Absalon Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Nino Schurter a fêté sa 33e victoire en Coupe du monde à l'occasion de l'ouverture de la saison à Petropolis au Brésil. Le Grison de 35 ans a ainsi égalé le record du Français Julien Absalon. Le champion du monde s'est imposé au terme d'un splendide sprint qui l'a opposé au Français Maxime Marotte et au Roumain Vlad Dascalu. Schurter n'avait plus gagné en Coupe du monde depuis juillet 2019. A peine une minute après Schurter, l'espoir tessinois Filippo Colombo (24 ans) a pris la 5e place d'une course boudée par le champion olympique Tom Pidcock et par le Néerlandais Mathieu van der Poel, accaparés par la saison des classiques sur route. Thomas Litscher, le surprenant deuxième de la short race vendredi, est également entré dans le top 10 avec une huitième place. Mathias Flückiger, vainqueur du classement général de la Coupe du monde et deuxième aux JO, a dû se contenter de la 14e place. Les Suissesses en retrait Chez les dames, les Suissesses ont raté leur entrée à Petropolis. En l'absence de Jolanda Neff, Linda Indergand et Alessandra Keller se sont classées respectivement 7e et 8e. Rebecca McConnell a fêté sa première victoire en Coupe du monde. L'Australienne a devancé de 17'' la Néerlandaise Anne Terpstra et de 38'' la Française Loana Lecomte. Comme vendredi, Jolanda Neff a renoncé à prendre le départ en raison d'un refroidissement. La championne olympique ne s'est pas remise à temps pour la course dominicale.

Enea Bastianini s'impose et reprend la tête du championnat Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay L'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini), vainqueur du Grand Prix des Amériques dimanche à Austin, a repris la tête du championnat du monde de MotoGP après la 4e manche de la saison. L'Espagnol Alex Rins (Suzuki), 2e sur le fil, et l'Australien Jack Miller (Ducati) complètent le podium au Texas, où le sextuple champion MotoGP Marc Marquez (Honda) et le tenant du titre Fabio Quartararo (Yamaha) ont fini 6e et 7e, roue dans roue. Joan Mir (Suzuki) et Francesco Bagnaia (Ducati) ont terminé au pied du podium, 4e et 5e. Les Ducati-Pramac de Jorge Martin (8e), parti en pole position, et de Johann Zarco (9e) ainsi que l'Aprilia de Maverick Vinales suivent dans le top 10. Au championnat du monde, Aleix Espargaro (Aprilia), 11e dimanche, laisse la place de leader à Bastianini. L'Italien de 24 ans, vainqueur au Qatar en mars de sa première course dans l'élite, a désormais 5 points d'avance sur Rins et 11 sur Espargaro. Mir et Quartararo sont 4e et 5e, à 15 et 17 points. "C'est un jour fantastique, Miller avait un rythme fantastique lors de la première partie de course, (...) ensuite j'ai senti qu'il fallait pousser, j'ai accéléré comme un fou et j'ai gagné. Gagner ici en Amérique c'est fantastique, maintenant on va pouvoir manger quelques burgers !", a déclaré l'Italien. Au jeu de la vitesse pure dans la longue ligne droite du circuit des Amériques, Bastianini a donc gagné. Au 16e tour, il a surpris l'Australien, impuissant, qui laissait même, au tout dernier virage, la 2e place à Rins. "Je suis mitigé, j'ai fait une course fantastique, Enea m'a passé mais je n'ai pas fait d'erreur", a retracé Miller, qui a mené pendant 15 tours après avoir doublé, dès le premier virage, le poleman Jorge Martin. Rins a lui dédié sa 2e place "à l'Ukraine, et à tous les gens qui souffrent", de la guerre et "aussi du Covid".

City et Liverpool reste au coude-à-coude après leur nul Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Comme au match aller, Manchester City et Liverpool se sont neutralisés (2-2) au terme d'un choc palpitant, dimanche, pour la 32e journée de Premier League. Les deux équipes restant séparées d'un point, en faveur de City, en tête du classement. Les deux équipes qui dominent le football anglais depuis quelques années se sont rendu coup pour coup, même si City aurait sans doute mérité de l'emporter aux points. Moins agressifs qu'à leur habitude, surtout en première période, les Reds ont tout de même réussi à revenir deux fois au score, tout comme les Citizens avaient réussi à le faire à Anfield Road, en octobre dernier, lors du match aller. Et ce n'est pas un mince exploit car, depuis le début de la saison, les hommes de Pep Guardiola avaient remporté les 22 rencontres où ils avaient ouvert le score. L'ouverture du score est ainsi venue d'un coup franc rapidement joué par City, sur lequel Kevin de Bruyne a pu s'approcher des buts, éliminer bien trop facilement Fabinho d'un crochet, avant de frapper et de marquer (1-0, 5e), quelques secondes seulement après un face-à-face perdu par Sterling avec Alisson. De même, le deuxième but des Sky Blues est venue d'une très belle diagonale de Joao Cancelo vers Jesus, qui a pris à revers la défense de Liverpool qui remontait après un corner, pour marquer au deuxième poteau (2-1, 36e). Mais Liverpool a de la ressource et si sa série de 10 victoires consécutives en championnat s'interrompt, il reste au contact du tenant du titre, alors qu'il ne reste que sept journées à jouer. Il le doit à un but de Jota, qui avait été très bien servi par une déviation en retrait par Trent Alexander-Arnold, monté aux avants-postes (1-1, 13e) et à une sublime passe de Salah pour Mané, après moins de 50 secondes de jeu en seconde période, que le Sénégalais a converti avec sang-froid (2-2, 46e).

La bonne affaire pour Sion à Lugano Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Le FC Sion a fêté un beau succès 3-1 en Super League sur la pelouse du FC Lugano, où il n'est jamais simple de s'imposer. A St-Gall, Bâle a arraché un point (2-2). Après trois défaites de rang, Sion s'est brillamment relevé au Cornaredo. Les Valaisans, privés de leur fer de lance Stojilkovic, ont dominé la première période avec des buts de Baltazar, bien servi par Kevin Bua (42e) et de Dimitri Cavaré, qui a su profiter d'une grosse bourde du défenseur Fabio Daprelà (44e). La deuxième période fut un peu plus difficile à vivre. Les Tessinois sont enfin sortis de leur léthargie. Kevin Fickentscher a dévié avec brio un essai de Haile-Sélassié (53e). Le portier sédunois n'a rien pu faire sur le tir de Sandi Lovric, pris à l'orée des seize mètres (72e). Gaëtan Karlen a assuré le succès valaisan en mystifiant le portier Osigwe en se retournant (84e). Grâce à ce succès, Sion a laissé Lucerne, barragiste, à neuf points. A St-Gall, c'était la fête du football dans un stade à copieusement rempli (18'861 spectateurs). Bâle a longtemps résisté au rouleau compresseur de Peter Zeidler. Duah a ouvert le score (20e), mais les Rhénans ont égalisé à la faveur d'un autogoal de Stergiou (29e). Les Saint-Gallois ont pris l'avantage suite à un beau numéro de Jérémy Guillemenot sur le flanc gauche (65e). La réaction bâloise n'a pas tardé puisque le Canadien Liam Millar a rétabli la parité d'un superbe tir enroulé de l'aile gauche deux minutes plus tard. Les Bâlois n'ont ainsi pas pu profiter du faux-pas de Zurich, battu à Genève par Servette (1-0), pour ramener l'écart à neuf points.

Martin Fuchs remporte la finale de la Coupe du monde Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Martin Fuchs a remporté à Leipzig la finale de la Coupe du monde. Le Zurichois est passé de la 3e place à la tête du classement avec Chaplin et est devenu le 4e Suisse à remporter ce trophée. Mais quel fantastique cavalier que Martin Fuchs. Deuxième en 2019 derrière son pote Steve Guerdat, le champion d'Europe rejoint son oncle Markus (en 2001), Beat Maendli (en 2007) et...Steve Guerdat (2015, 16 et 19) au palmarès de cette prestigieuse compétition. "C'est absolument incroyable, a réagi le Zurichois avant de monter sur la plus haute marche du podium. Mes deux chevaux ont été super. The Sinner a été brillant vendredi et aujourd'hui Chaplin a montré qu'il était un grand combattant. Je suis si heureux de pouvoir monter un cheval pareil. Parce que Chaplin a su rattraper mes erreurs." Le cavalier de 29 ans doit sa victoire lors de ces officieux championnats du monde en salle à deux parcours sans faute dimanche. Il a ainsi rattrapé et dépassé l'Américain McLain Ward et le Néerlandais Harrie Smolders. Mais cette victoire a tenu à deux barres effleurées qui auraient pu coûter très cher. Heureusement, les obstacles sont restés en place. Le tenant du titre Steve Guerdat, qui avait entamé la journée de dimanche avec un handicap de 13 points de pénalité à la 16e place, est remonté au 11e rang.

Naples encore piégé à domicile, l'Atalanta s'enfonce Image: KEYSTONE/EPA/CESARE ABBATE Naples (3e) a encore lâché de précieux points dans son stade Diego Maradona en vue du scudetto, battu par la Fiorentina (3-2) lors de la 32e journée de Serie A. Cette dernière dépasse au classement l'Atalanta (8e) battue à Sassuolo (2-1). Comme en Coupe d'Italie en janvier (5-2 ap), la Fiorentina a mis au pas le Napoli dans son antre grâce à son attaquant argentin Nicolas Gonzalez (29e), au premier but en Serie A du Français Jonathan Ikoné, tout juste entré en jeu (66e), et à son avant-centre brésilien venu du FC Bâle, Arthur Cabral, en puissance (72e). Trop brouillon offensivement, le Napoli s'était remis à y croire grâce à l'égalisation signée Dries Mertens (58e), lui aussi quelques instants après être entré. Mais le second but signé Victor Osimhen, une fois n'est pas coutume régulièrement battu dans le duel physique, est lui arrivé trop tard (84e) pour espérer renverser ce match pris en main par la Viola. Avec cette cinquième défaite à domicile (pour une seule en déplacement), Naples fait une bien mauvaise opération dans la bataille pour le titre. Rejoints samedi par l'Inter Milan, victorieuse de l'Hellas Vérone (2-0), les Napolitains peuvent voir l'AC Milan prendre quatre points d'avance en tête en cas de succès en soirée sur le terrain du Torino. Atalanta à la peine Mauvaise journée aussi pour l'Atalanta Bergame qui, trois jours après son nul à Leipzig (1-1) en quart de finale de Ligue Europa, a été pris de vitesse par Sassuolo (2-1). La "Dea", sans Freuler, blessé, a cédé sur deux contres rapides des Neroverdi conclus par le même joueur, Hamed Junior Traoré (24e, 61e), auteur de ses sixième et septième buts de la saison en championnat. La "Dea" recule à la huitième place, à quatre points de la 5e place qualificative pour la Ligue Europa (mais avec un match en retard).

Kwiatkowski vainqueur à la photo-finish Image: KEYSTONE/AP RTR/STEPHANE MAHE Le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos) a remporté l'Amstel Gold Race. Ceci après examen de la photo-finish du sprint face au Français Benoît Cosnefroy au terme des 254 kilomètres. Dans un premier temps, Cosnefroy avait été annoncé par l'organisation vainqueur de la seule classique organisée aux Pays-Bas. Kwiatkowski, 31 ans, s'est imposé pour la deuxième fois, six ans après son premier succès à Valkenburg, dans les collines du sud du Limbourg néerlandais. L'année passée déjà, la photo-finish avait été nécessaire pour départager le Belge Wout van Aert et le Britannique Tom Pidcock, un coéquipier de Kwiatkowski, séparés par un écart infime. La course a pris tournure dans le Keutenberg où l'équipe Ineos (Kwiatkowski, Pidcock) a provoqué une sélection de onze coureurs, à 35 kilomètres de l'arrivée. A l'entrée du tour de circuit final (22 km), Kwiatkowski a réussi à sortir, imité quelques minutes plus tard par Cosnefroy qui l'a rejoint à 19 kilomètres de l'arrivée, dans l'avant-dernière ascension. Derrière les deux hommes, le Belge Tiejs Benoot est sorti en contre-attaque dans le final pour prendre la 3e place. Le grand favori, le Néerlandais Mathieu van der Poel, s'est classé 4e. Cosnefroy, 26 ans, a signé la meilleure performance d'un coureur français depuis la victoire de Bernard Hinault en 1981. Deux coureurs français seulement ont gagné la course depuis sa création en 1966, année du succès de Jean Stablinski. Kwiatkowski, champion du monde en 2014, a enlevé la 29e succès de sa carrière. Les Suisses ont été plutôt bons puisque Stefan Küng, 8e, et Marc Hirschi, 9e, ont pu se glisser dans le groupe des favoris.

Doublé de Mitch Evans à Rome, Mortara abandonne Image: KEYSTONE/EPA EFE/LUIS LICONA Le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar) a remporté la deuxième course du E-Prix de Rome dimanche. Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah), 2e, a pris la tête du championnat du monde à Edoardo Mortara. Vergne, parti en pole position, est resté devant jusqu'à mi-course avant de perdre plusieurs places au petit jeu des "modes attaque", un dispositif qui facilite les dépassements. Mais il a su être patient et revenir aux avant-postes, sans pouvoir toutefois lutter avec Evans, impérial dans la ville éternelle ce week-end avec deux victoires en deux courses. Le Français profite de l'abandon d'Edoardo Mortara après un accrochage avec Antonio-Felix Da Costa (DS-Techeetah) pour dérober la première place au championnat du monde des pilotes (60 points) au Genevois, après un week-end marqué par sa constance (quatrième samedi). Le Néerlandais Robin Frijns (Envision) monte à la fois sur le podium de cette course (3e) et du championnat (2e, 58 points) devant le Belge Stoffel Vandoorne sur Mercedes (56 points). Le Belge Stoffel Vandoorne, 5e de la course monte à la troisième place du classement, juste devant la star du week-end, Evans. Sébastien Buemi a pris la 9e place. La prochaine course aura lieu à Monaco le 30 avril avant un nouveau week-end à deux courses les 14 et 15 mai à Berlin.

Servette s'offre le leader Zurich à dix Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Servette a montré une belle réaction après sa déroute lors du derby le week-end précédent. Les Genevois ont battu le leader FC Zurich (1-0) après avoir joué les 25 dernières minutes à dix joueurs. Les deux équipes sortaient de derbies pour le moins frustrants. Elles avaient donc envie de montrer une autre image. Baladés à Lausanne, les Genevois se sont rués d'entrée sur la cage de Yanick Brecher. Dès la 2e minute, Chris Bedia s'est retrouvé en position favorable pour marquer sur un service de Kastriot Imeri. L'embellie servettienne n'a pas duré. Le leader de la Super League a rapidement pris le jeu en main en profitant du flanc gauche genevois où le jeune Valton Behrami était titularisé pour la deuxième fois. Nicolas Vouilloz jouait les sauveurs sur sa ligne sur un tir d'Antonio Marchesano. A la 18e, c'est Frick qui retenait l'envoi de l'attaquant du FCZ. Mais la formation d'Alain Geiger était payée royalement quand suite à deux centres en retrait consécutif de Timothé Cognat et Miroslav Stevanovic, Imeri ne tremblait pas pour ouvrir la marque (35e) à l'occasion de son 11e but de la saison. A cette occasion, Stevanovic comptabilisait sa 19e passe décisive, record de Super League. La deuxième mi-temps était beaucoup plus débridée. Les actions de but se suivaient d'un côté et de l'autre. Bedia était trop court de quelques centimètres sur un service d'Imeri (52e) tout comme le fut Assan Ceesay à la 54e. Le même joueur forçait Frick à une superbe parade à la 73e. A ce moment-là, Servette n'évoluait plus qu'à dix joueurs suite à l'expulsion de David Douline pour deux avertissements, à chaque fois pour faute grossière sur Wilfried Gnonto. Dans le temps additionnel, Dimitri Oberlin s'est présenté seul face à Brecher, mais a tiré à côté. Il aurait pu sécuriser le succès grenat. En revanche, les Zurichois concèdent leur quatrième défaite de l'exercice.

L'inattendu record de Suisse de Tadesse Abraham Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Tadesse Abraham, 39 ans, a créé la sensation en battant son record de Suisse du marathon à Zurich, en 2h06'38. Le Genevois a amélioré de 2 secondes la marque qu'il avait établie en 2016 à Séoul. Abraham a du même coup remporté la course. Il a signé au passage un petit chef-d'oeuvre, tactique et physique, en courant en "negative split": deuxième partie (nettement) plus rapide que la première. Il a parcouru les 21,1 premiers kilomètres en 1h03'50 et les suivants en 1h02'47, allant chercher le record à l'arraché sur les deux derniers kilomètres. Le Genevois du LC Uster, toujours très à l'aise sur ces terres zurichoises qui l'avaient accueilli à son arrivée d'Erythrée, a progressivement lâché les nombreux rivaux africains qui l'ont accompagné jusque vers le 30e km. Il a devancé à l'arrivée le Burundais Oliver Irabaruta (2h07'13), la 3e place revenant au Kényan Francis Cheruiyot (2h09'57). Il remporte bien sûr le titre de champion de Suisse, attribué lors de cette épreuve. Sacré palmarès Plus grand monde n'attendait Abraham à un tel niveau. A Sapporo dans le cadre des JO de Tokyo l'été dernier, il avait abandonné vers le 27e km, à bout de souffle. Il avait fait son retour en septembre à Vienne avec une 6e place en 2h12'26. Puis Abraham s'est fait discret et est allé préparer son coup de Zurich en altitude au Kenya, à Iten, haut lieu de la course à pied. Abraham complète avec ce nouveau record et cette victoire un palmarès élogieux: l'or européen sur semi-marathon en 2016, 7e place du marathon olympique à Rio la même année, l'argent aux Européens de Berlin 2018 sur marathon et une 9e place au marathon des Mondiaux 2019 à Doha. A bientôt 40 ans (en août prochain), il garde la main sur les valeurs montantes incarnées par Julien Wanders, qui a couru en 2h11'52 pour ses débuts il y a une semaine à Paris. Aux dernières nouvelles, Abraham n'avait pas encore décidé s'il participerait aux Championnats d'Europe de Munich, en août, pour lesquels il pourrait être un des favoris. Il n'a fait qu'une bouchée dimanche des minima (2h14'30). Il a aussi très largement rempli la limite pour les Mondiaux de Eugene (USA) en juillet. A relever encore l'encourageante 6e place du Genevois Julien Lyon (2h16'40), médaillé d'argent du Championnat de Suisse, qui signe son retour après plusieurs saisons de galères. Chez les femmes, la Vaudoise Maude Mathys a pris la 2e place - mais remporté l'or national - en 2h33'35, juste derrière l'Ethiopienne Hawas Demitu (2h33'08).

Charles Leclerc (Ferrari) au-dessus du lot Image: KEYSTONE/AP Charles Leclerc (Ferrari) a remporté le Grand Prix d'Australie à Melbourne, sa deuxième victoire de la saison et sa quatrième en carrière. Le Monégasque conforte sa place de leader au général. Le jeune pilote de 24 ans a devancé le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) et le Britannique George Russell, qui décroche son premier podium sur Mercedes. Parti en pole position, Leclerc s'est montré au-dessus du lot et double ainsi la mise, trois semaines après son succès au GP d'ouverture au Bahreïn. Après trois courses, il compte 34 points d'avance sur son dauphin au classement, George Russell. "La voiture était fantastique aujourd'hui. Je me suis senti très bien du premier au dernier tour", a confié Leclerc à l'arrivée. Lewis Hamilton (Mercedes) a pris la 4e place, tandis que le champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull/NED) subissait sa deuxième élimination de la saison.

Jasmine Camacho-Quinn réalise la MPM du 100 m haies Jasmine Camacho-Quinn: 12''67 sur 100 m haies en avril, c'est fort. Image: KEYSTONE/EPA/WU HONG La Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn, championne olympique de la distance, a fait fi du vent pour établir la meilleure performance de l'année sur 100 m haies, en 12''67, lors des Jeux des Bermudes. Camacho-Quinn, qui avait été sacrée à Tokyo l'an passé en battant la détentrice du record du monde Kendra Harrison, a devancé les Américaines Chanel Brissett (13''06) et Christina Clemons (13''15), malgré un fort vent de face soufflant sur le site du Centre National des Sports des Bermudes. Des conditions qui ont suffi à décourager Grant Holloway, le champion du monde en titre du 110 m haies, forfait de dernière minute. "Le vent est incontrôlable, et je ne pense pas que ce soit génial pour les épreuves de haies", a-t-il argué. Dans les autres épreuves du jour, le Canadien Jerome Blake s'est adjugé une victoire surprise sur 100 m (10''38) juste devant l'espoir américain Erriyon Knighton (10''39) et la star du sprint Noah Lyles (10''39 également). Le 100 m féminin a été remporté par l'Américaine Teahna Daniels (11''45) aux dépens de ses compatriotes Gabby Thomas (11''49) et Javianne Oliver (11''62). Enfin, la nouvelle championne du monde en salle du 800 m, Ajee Wilson s'est aisément imposée sur la distance en (2'03''09).