US Open 2015

Djokovic monte, Federer commence à baisser. Et il le sait.

Djokovic monte, Federer commence à baisser. Et il le sait. Image: AP Pool Reuters

«Here we go again.»

«Here we go again.» Image: EPA

US Open 2009

US Open 2008

US Open 2007

US Open 2006

US Open 2005

US Open 2004

Trente et une. Voici le nombre de finales de tournois de Grand Chelem que Federer a jouées durant sa carrière. Revivez en images toutes les émotions de plus de quinze ans d'exploits.

