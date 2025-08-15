bien ensoleillé25°
Carlos Alcaraz se fâche avec l'arbitre pour une bouteille d'eau

Vidéo: twitter

Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau

Le tennisman, numéro 2 mondial, a eu un clash inattendu avec l'officiel, jeudi au Masters 1000 de Cincinnati. La raison de cette querelle veut dire beaucoup.
15.08.2025, 09:3015.08.2025, 09:38
Yoann Graber
Yoann Graber
Carlos Alcaraz est connu pour son calme sur le terrain et sa capacité à rester dans sa bulle. Alors c'était très surprenant de le voir s'embrouiller avec l'arbitre jeudi au Masters 1000 de Cincinnati, lors de sa victoire en 8e de finale face à Luca Nardi (6-1, 6-4).

Qu'on se le dise tout de suite: l'Espagnol n'a pas fracassé de raquette ni été insultant ou menaçant envers l'officiel, Greg Allensworth. Mais il y a quand même eu un clash, et la raison était totalement inattendue.

Les deux hommes se sont pris le bec pour... une bouteille d'eau. Lors d'un changement de côté, l'arbitre de chaise a demandé à Carlos Alcaraz, assis sur son banc, de cacher le logo Evian de ses bouteilles (faites en plastique dur et réutilisables). Et ce n'est pas parce que Monsieur Allensworth a une aversion pour l'eau haut-savoyarde. Non, l'officiel avait l'ordre de faire respecter les règles – très strictes – en matière de sponsoring sur le circuit ATP.

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

Comme le stipule le règlement de l'instance, les tennismen, en match, sont autorisés à amener leurs propres récipients sur le terrain seulement si la marque de leur boisson est la même que le sponsor du tournoi en la matière. Ou alors si ce même sponsor officiel ne fabrique pas de breuvages de la même catégorie que ceux bus par le joueur sur le court.

Or, comme le souligne le site Tennis Temple, le Masters 1000 de Cincinnati a comme partenaire officiel G&J Pepsi, qui produit – comme Evian – de l'eau et des boissons pour la pratique du sport.

Greg Allensworth a donc eu raison de demander au vainqueur du dernier Roland-Garros de cacher l'étiquette de ses récipients. Mais ça n'a pas été du goût d'Alcaraz, qui est ambassadeur de la marque Evian et souhaitait donc sûrement mettre en avant celle-ci. Comme il le dit à la fin de l'extrait vidéo, juste avant de reprendre le jeu, l'Espagnol refuse de céder à la demande de l'arbitre:

«Mais ce n'est pas ma faute. Pourquoi faudrait-il la couvrir (l'étiquette Evian)? A quoi ça sert? Pourquoi devrais-je la couvrir comme si c'était ma faute? Ça ne marche pas comme ça… Je ne vais pas le faire.»
Carlos Alcaraz à l'arbitre

Malgré l'irritation, cet incident n'a donc pas empêché Carlos Alcaraz de remporter aisément son match. Il affrontera le Russe Andrey Rublev en quarts de finale ce vendredi.

Cette star du tennis lance un débat très épineux sur les Russes

Quant à l'ATP et aux organisateurs du tournoi de Cincinnati, on imagine qu'ils n'ont que très peu apprécié l'attitude rebelle de l'actuel numéro 2 mondial. Même avec les bouteilles d'eau, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin...

