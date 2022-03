C’est toute la Suisse et tous les cantons romands, villes et campagnes, qui s’apprêtent à ouvrir leurs nombreuses activités associatives, sportives ou non, aux réfugiés en provenance d’Ukraine.

«Nous avons déjà un programme d’accueil des réfugiés du nom de Together. Il s’agirait de l'adapter. Ce programme prévoit de donner à tout réfugié qui en aurait besoin des fournitures, shorts et autres accessoires, pour pouvoir jouer au football. Nous l'avons fait par le passé pour les réfugiés syriens.»

Qu’à cela ne tienne! «On peut tout à fait créer une équipe avec des entraînements et activités foot sur mesure» , avance William von Stockalper. «Le seul réel problème qui pourrait se poser chez nous, c’est l’intégration des petits dans l’école de foot, aujourd’hui pleine et comprenant déjà une liste d’attente», poursuit le Veveysan.

Alors que la Suisse pourrait voir affluer jusqu’à 60 000 réfugiés ukrainiens, essentiellement des femmes et des mineurs, leur trouver des occupations est l’un des défis posés aux pouvoirs publics. La pratique du sport, et du football en particulier, s’avère être un bon moyen de socialisation.

Lausanne et Genève en pré play-offs, Berne en vacances

Victorieux lundi soir, Lausanne et Genève devront quand même passer par les pré play-offs, alors que Bienne et Davos sont qualifiés pour les play-offs. Ambri passe devant Berne et envoie les Ours en vacances.

Le couperet est tombé en National League lundi soir, lors de la dernière journée. Au bout du compte, il y a trois heureux et trois déçus. Et parmi ces trois déçus, on retrouve les deux clubs lémaniques, Genève-Servette et le Lausanne HC.