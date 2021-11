Vidéo: watson

Vidéo

D'obèse morbide à star de la corde à sauter, ce Romand raconte sa transformation

En obésité morbide à 15 ans, le Vaudois Samy Sieber a perdu 40 kilos à la sortie de l'adolescence. Grâce au sport et notamment à la corde à sauter. Aujourd'hui, il affiche sa transformation sur les réseaux sociaux et espère inspirer d'autres personnes à suivre son exemple.

Chemise blanche et lunettes à soleil sur le nez, Samy Sieber semble respirer la confiance. Corde à sauter fluo à la main, le jeune Lausannois multiplie les acrobaties à travers la capitale vaudoise et poste ensuite ses vidéos sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Sur TikTok, certains de ses clips réunissent plus de 100 000 vues.

Mais tout n'a pas été toujours été rose pour Samy; à 15 ans l'adolescent pesait 110 kilos. Une situation difficile à vivre, surtout à cet âge, qui lui a parfois inspiré des idées sombres, comme il le confie dans notre vidéo. Transformé après avoir perdu 40 kilos, le jeune homme espère aujourd'hui inspirer d'autres personnes qui traversent la même épreuve.

