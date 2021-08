Sepp Blatter entendu par le Ministère public de la Confédération

Le retour des fans dans les stades est aussi celui de la violence

Plusieurs incidents ont émaillé des rencontres de football à Lucerne et Montpellier, dimanche. La police est intervenue en Suisse, le match a été interrompu en France.

Le retour des supporters dans les stades de football a fait ressurgir les animosités entre camps rivaux. Deux scènes de violence ont été aperçues ce dimanche à Lucerne et Montpellier, où les spectateurs étaient autorisés à se rendre après des mois de silence et d'absence.

En Suisse alémanique, les échauffourées entre supporters et policiers ont été enregistrés au centre-ville après le match entre l'équipe locale et le FC Zurich (1-3). Les supporters du FCZ auraient jeté des bouteilles et …