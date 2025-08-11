Christopher Ibayi porte le FC Thoune en ce début de saison. image: Freshfocus

Voici pourquoi le FC Thoune cartonne en Super League

Trois victoires en trois matchs: aucun promu n’avait réussi un aussi bon début de saison depuis la réforme de la Super League. Le FC Thoune doit cette performance à la stabilité de son effectif, à un recrutement intelligent, mais surtout au soutien financier d’un entrepreneur local.

Simon Häring / ch media

Après avoir surpris Lugano et Lausanne, le FC Thoune a de nouveau créé la sensation en allant s’imposer 2-1 sur le terrain du FC Lucerne, samedi. Trois victoires en autant de rencontres: jamais un promu n’avait réussi un tel départ depuis la réforme de la Super League en 2003. Les Bernois partagent logiquement la tête du classement avec le FC Saint-Gall. Mais comment expliquer ce retour si éclatant dans l'élite?

Une ossature solide et peu de transferts

L’équipe thounoise s’appuie sur une base stable depuis plusieurs années. Le capitaine Marco Bürki, présent au club depuis 2021, en est le pilier défensif. Au milieu, Leonardo Bertone, double champion de Suisse avec le rival local YB, a fait son retour au pays en 2022, après des expériences aux Etats-Unis et en Belgique. Il assure la conduite du jeu avec maîtrise.

Leonardo Bertone (au centre) est le chef d'orchestre du FC Thoune. image: Freshfocus

Depuis la montée en fin de saison dernière, seuls trois nouveaux joueurs ont rejoint le club. En provenance du Stade Lausanne-Ouchy, Michael Heule, jugé trop timide à Saint-Gall, s’est déjà illustré en délivrant deux assists en tant que latéral très engagé.

Déjà trois buts pour Ibayi

Thoune a également recruté Mattias Käit, un milieu de terrain de 27 ans, fort de 54 sélections avec l’équipe d'Estonie. Plus récemment, la formation de l'Oberland a engagé l'attaquant français Brighton Labeau, 29 ans, qui évoluait l'an passé en Ligue 2.

Christopher Ibayi a quant à lui rejoint Thoune à l’été 2024. Il jouait encore en quatrième division française il y a tout juste deux ans. La saison passée, Ibayi a inscrit trois buts en 16 matchs. Désormais âgé de 30 ans, il a déjà scoré à trois reprises en Super League, après seulement trois rencontres. Le club avait déboursé 250 000 francs pour s'attacher ses services.

Des investissements malgré un énorme déficit

Que Dominik Albrecht, directeur sportif du FC Thoune, puisse désormais disposer d’un budget aussi conséquent dans un club longtemps en difficulté financière s’explique par l’arrivée de Beat Fahrni.

Impossible d’expliquer la réussite du FC Thoune sans mentionner Beat Fahrni. image: fc thoune

Depuis 2024, cet entrepreneur injecte des millions issus de sa fortune personnelle pour combler les déficits. L'an passé, il a investi 2,85 millions dans le club thounois.

En novembre, Fahrni a fait entrer dans le capital une institution anonyme de la région, soit un apport de 2,5 millions. Au printemps, il a ajouté 870 000 francs supplémentaires pour permettre au FC Thoune d’obtenir sa licence. Sans son argent et son réseau, le début de saison remarquable de l’équipe entraînée par Mauro Lustrinelli, en poste depuis 2021, n'aurait pas été possible.