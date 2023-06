Stefanos Tsitsipas au tournoi de Majorque. Keystone

Tsitsipas réussit un coup de génie (pour le reste, il a tout losé)

Stefanos Tsitsipas n'arrête pas de perdre et de batifoler sur les réseaux sociaux. Mais entre deux, il a réussi un coup fantastique.

Tenant du titre, Stefanos Tsitsipas a quitté le tournoi de Majorque dès le premier tour, trimbalé de long en large par l’Allemand Yannick Hanfmann (6-4 3-6 6-2). Son chemin vers Wimbledon est une succession de faux-pas (Gasquet, Jarry). Et son premier semestre une errance - aucune victoire contre un top 15.

Avant de quitter Majorque, Tsitsipas a laissé un petit souvenir. Très précisément un petit coup de génie: une amortie rétro sur une volée de revers aérienne (un peu difficile à expliquer, regardez plutôt 👇)

Vidéo: watson

Il est rare de réussir un tel geste. Les bons joueurs diront qu'il faut un relâchement complet et même un mélange d'esbroufe et d'indifférence, ce qui semble correspondre à l'état d'esprit actuel de Tsitsipas.

Depuis plusieurs semaines, le Grec inonde les réseaux sociaux de moments craquants (🤨) avec sa petite amie Paula Badosa, en mode «Martine au pays de l'amour». Stef et Paula font un karaoké. Stef et Paula essaient une Lamborghini. Stef et Paula s'ébrouent dans la douce brume du matin. Stef et Paula font un jus de carottes en riant comme des fous. Stef et Paula unissent leur destin sur twitter en créant le compte Tsitsidosa, dont le contenu est très engagé, lui aussi:

Tsitsipas doit-il s'inquiéter de ses chances à Wimbledon? Sa décision est prise: non! Comme il le déclame sur son compte twitter perso, dans l'une de ses nombreuses tirades philosophiques: «La vie est un cycle constant d'attente des week-ends, puis d'appréhension des lundis. C'est comme être sur des montagnes russes avec de très longues chutes et des pics courts.» Parfois. ça fait monter le sang à la tête.