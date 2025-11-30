ciel couvert
Vitebsk (Biélorussie) a réussi ce que le FC Thoune rêve de faire

Ce club a réussi ce que Thoune rêve de faire

Le Maxline Vitebsk vient d’être sacré champion de Biélorussie, à peine promu en première division. Il suit ainsi les traces de rares clubs dont le FC Thoune aimerait s’inspirer.
30.11.2025, 11:5530.11.2025, 11:55
Romuald Cachod

Battu sur le plus petit des scores par le FC Lugano le week-end dernier, Thoune, surprenant leader de Super League, cherchera à se relancer dimanche (16h30) sur la pelouse du Lausanne-Sport.

Le club de l’Oberland bernois voudra montrer que la défaite face aux Tessinois n’était qu’un simple faux pas, et non le début d’une mauvaise passe que Saint-Gall, Young Boys et Bâle accueilleraient à bras ouverts.

KEYPIX - Leonardo Bertone (FCT), gauche, laisse eclater sa joie avec ces coequipiers, lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le Servette FC, SFC, et le FC Thun, FCT, ce samedi 8 ...
Néo-promu, le FC Thoune est l'actuel surprenant leader de Super League.image: Keystone

Après tout, le promu leur donne du fil à retordre depuis le début de saison et lorgne peu à peu sur un exploit rare: celui de remporter le titre immédiatement après la montée dans l'élite.

Cette performance, un club vient tout juste de la réaliser et ne manquera pas de donner des idées au FC Thoune: le Maxline Vitebsk, sacré le week-end dernier champion de Biélorussie, un an seulement après son accession en Vysshaya Liga.

Porté par un bookmaker

Au contraire du BATE Borisov ou du Dinamo Minsk, le Maxline Vitebsk parle peu aux passionnés de football, et ce n’est pas seulement parce qu’il évoluait encore récemment dans l’antichambre de l’élite.

Le club a longtemps représenté Rahatchow, qu’il a quitté en 2023 comme une franchise déménagerait, pour s’installer à Vitebsk, quatrième ville du pays, où il voyait de meilleures infrastructures et un potentiel de développement plus important.

A Rahatchow, l’équipe avait évolué en première division à l’époque soviétique, avant de perdre progressivement de sa splendeur, de subir plusieurs relégations et d’être liquidée en 2016, plombée par des problèmes financiers. Revenue d’entre les morts en 2020, elle a été rachetée l’année suivante par la société de paris sportifs Maxline, qui a propulsé le club de la troisième division jusqu’au titre en Vysshaya Liga, le dotant par ailleurs du plus gros budget du pays.

D'autres exemples

A Thoune, la situation est bien sûr radicalement différente. Mais les Bernois peuvent s’inspirer d’autres exemples, dont un particulièrement marquant, qui avait résonné jusqu'en Suisse: le cas Kaiserslautern, champion de Bundesliga 2 en 1997 puis de Bundesliga l’année suivante, avec deux points d’avance sur le Bayern. Michael Ballack jouait dans cette équipe.

A propos des paris sportifs ⬇️

La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026

Kaiserslautern avait cependant déjà l’expérience du titre, puisque le FCK remportait là son quatrième championnat d’Allemagne. Le FC Thoune, lui, n’a jamais été sacré en Super League.

Un scénario similaire s’est produit à plusieurs reprises en première division anglaise, mais il faut remonter beaucoup plus loin: en 1978, Nottingham Forest avait devancé Liverpool et Everton sur le podium, un an seulement après avoir terminé troisième de deuxième division. La saison suivante, Forest remportait la Coupe des clubs champions. Les autres équipes à avoir réalisé cet enchaînement surprenant se nomment Ipswich en 1962 et Tottenham en 1951.

Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort

Bien sûr, d’autres exemples existent ailleurs dans le monde, certains étant même beaucoup plus récents. On peut notamment citer Ludogorets (Bulgarie) au début des années 2010 et le FC Ararat-Armenia (Arménie) en 2019, dernier club avant le Maxline Vitebsk à avoir réussi un tel parcours pour ce qui est du continent européen.

Aucun exploit de ce type n’a, en revanche, été enregistré au 21e siècle parmi les grands championnats. Même la Juventus s’était heurtée à l’Inter et à la Roma à son retour en Serie A en 2007/2008, après son court passage en Serie B, conséquence de l'affaire Calciopoli.

Finalement, voir le FC Thoune sacré champion de Suisse en fin de saison ne ferait que mettre en lumière les limites actuelles de la Super League.

