Djokovic a une très bonne raison de ne pas rendre hommage à Federer

Contrairement à Rafael Nadal, Roger Federer n'a pas de lien d'amitié avec Novak Djokovic en dehors de leur rivalité. Mais cela n'explique pas pourquoi Djokovic reste muet sur les adieux de Federer.

Simon Häring / ch media

Roger Federer et Novak Djokovic se sont affrontés à 50 reprises, dont 27 fois où le Serbe a eu le dessus. Parmi elles, trois fois en finale de Wimbledon: en 2014, 2015 et 2019, lorsque Federer n'a pas pu profiter de deux balles de match. A New York, Federer s'est incliné deux années de suite (2010 et 2011) en demi-finale après avoir laissé passer deux balles de match. Ce n'est qu'en 2007, à l'US Open, que Federer s'est imposé en finale d'un tournoi majeur contre le Serbe.

Djokovic a longtemps été dans l'ombre de Roger Federer et de Rafael Nadal qui sont devenus avant lui des vainqueurs en série et qui ont enthousiasmé le monde du tennis par leur rivalité. Il y avait du respect entre Federer et Djokovic, mais rien de plus.

Alors que Federer a annoncé cette semaine à Nadal par téléphone qu'il mettait un terme à sa carrière et que l'Espagnol a réagi le jour des adieux avec un message très personnel et émotionnel, Novak Djokovic est resté silencieux jusqu'à présent. Pas de vidéo, pas de mot, pas de réaction. Rien.

Une très bonne raison

Ceux qui accusent Djokovic de malveillance se trompent. La raison est bien plus simple: son frère Marko s'est marié en Espagne le jour de l'annonce de Federer. Djokovic s'exprimera probablement dans les heures ou les jours à venir et choisira ses mots avec sagesse, comme il le fait généralement.

Le fait que la rivalité entre Djokovic et Federer n'ait pas débouché sur une amitié, comme ce fut le cas entre le Suisse et Nadal, s'explique par la phase précoce de la carrière de Djokovic. Il avait alors la réputation de simuler des blessures ou d'abandonner des parties lorsqu'elles ne se déroulaient pas comme prévu. «Je ne fais pas confiance à ses blessures», avait déclaré Federer après leur deuxième rencontre en 2006 à Genève dans le cadre de la Coupe Davis.

Par la suite, le père de Djokovic, Srdjan, n'a cessé de susciter l'irritation en tenant des propos désobligeants à l'égard de Federer. Selon lui, Federer n'accorde de succès à personne d'autre qu'à lui-même.

«Il est jaloux de Novak parce qu'il savait que mon fils était meilleur que lui et qu'il le surpasserait. C'est un joueur de tennis exceptionnel, mais je ne pourrais pas en dire autant de son humanité»

Djokovic parle de Federer de manière beaucoup plus conciliante et diplomatique. Après sa victoire à Wimbledon en 2019, Djokovic a déclaré: «Les matchs contre Nadal et Federer ont toujours été pour moi le défi ultime». Autrefois, il s'agaçait de jouer à la même époque que les deux peut-être meilleurs joueurs de tous les temps, explique Djokovic.

«Aujourd'hui, je pense différemment, j'en suis vraiment heureux et reconnaissant». Selon lui, les matches contre Federer et Nadal ont fait de lui le joueur qu'il est aujourd'hui. «Ils sont une source d'inspiration pour moi. J'ai un immense respect pour ce qu'ils ont accompli». Il pense qu'ils se sont tous poussés constamment dans leur limite lorsqu'ils jouaient les uns contre les autres.

Traduit de l'allemand par Nicolas Varin