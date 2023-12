L'ex-coach de Federer retrouve du travail

La saison passée, Holger Rune a atteint les quarts de finale à Roland-Garros et Wimbledon, mais a échoué au 1er tour de l'US Open. L'engagement de Becker et Lüthi doit lui permettre de franchir un cap. (yog)

Holger Rune (centre) entouré à sa droite par Severin Lüthi et à sa gauche par Boris Becker.

Holger Rune (centre) entouré à sa droite par Severin Lüthi et à sa gauche par Boris Becker. image: instagram

L'actuel numéro 8 mondial l'a annoncé mercredi via une publication sur Instagram, accompagnée de la légende suivante:

Severin Lüthi (47 ans) va retrouver le circuit ATP, un peu plus d'un an après le départ à la retraite de Roger Federer. L'ancien entraîneur de l'homme aux 20 titres du Grand Chelem va travailler avec le jeune Danois Holger Rune (20 ans).

