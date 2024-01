Vidéo: twitter

Nadal prend un avertissement improbable

L'Espagnol a été sanctionné jeudi lors de son 8e de finale au tournoi de Brisbane. La scène a fait rire tout le monde, y compris l'arbitre et les joueurs.

Rafael Nadal joue tous ses matchs avec une montre à son poignet droit mais il est pourtant arrivé en retard sur le terrain, jeudi à Brisbane. Raison pour laquelle l'Espagnol a reçu l'un des avertissements les plus cocasses de sa carrière, et sans doute même du circuit ATP. Voici ce qu'il s'est passé.

L'homme aux 22 titres du Grand Chelem vient de boucler le premier set de son 8e de finale contre Jason Kubler, en infligeant un sec 6-1 à l'Australien. Il part aux toilettes pour une petite pause, comme le lui autorise le règlement (5 minutes maximum).

A son retour, le vétéran de 37 ans court vers son banc, gros sac blanc sur l'épaule. Il a beau rire, on voit qu'il est pressé. Alors qu'il prend sa raquette et son linge, l'arbitre lui adresse la parole en anglais: «je vais devoir te donner un avertissement.» Nadal, surpris, lève la tête. «Non! Tu dois me le donner? Pourquoi?», demande l'Espagnol. Tout en allant se replacer pour le début de la deuxième manche, il continue – tout à coup un peu contrarié – sa discussion avec l'officiel:

«Honnêtement j'ai entendu quand tu m'as dit 5 minutes. J'étais en train de quitter les toilettes» Rafael Nadal à l'arbitre

Oui, c'est bien ça le problème: Rafael Nadal est revenu quelques secondes trop tard sur le court selon l'arbitre, Arnaud Gabas. Le Français est obligé d'appliquer le règlement et en informe les spectateurs dans son micro. En détaillant les raisons de l'avertissement, il a visiblement beaucoup de peine à garder son sérieux:

«Mesdames et messieurs, Rafael Nadal était un peu en retard en revenant des toilettes. Alors il reçoit un avertissement pour dépassement de temps» L'arbitre dans son micro aux spectateurs

L'annonce fait même rire Nadal et son adversaire qui s'apprête à servir. Ce petit incident n'a absolument pas perturbé le Majorquin, qui s'est facilement imposé 6-2 dans le second set et a ainsi validé son billet pour les quarts de finale (il affrontera l'Australien Jordan Thompson, 43e mondial, ce vendredi à 11h00).

Interview pleine d' humour

A la fin de la rencontre, il a été forcé de revenir sur cet épisode après la question de l'intervieweur sur le terrain: «Qu'est-ce qu'il s'est passé?» L'échange a donné lieu à d'autres moments cocasses. Nadal répond:

«C'est très étrange. Je savais que j'avais 5 minutes... Honnêtement, Brisbane est très humide, je devais changer toutes les pièces de mes vêtements... (rires de Nadal et du public)»

L'intervieweur ne manque pas l'occasion de relancer avec humour: «Merci Rafa, c'est bon, on se fait une idée!» Le tennisman poursuit ses explications, toujours avec le sourire:

«Ça prend du temps... Et ensuite, dans le talkie-walkie, j'entendais qu'il (réd: le superviseur) m'appelait: "Trois minutes, deux minutes, une minute, 30 secondes", et je suis sorti à temps. Mais je ne sais pas si le gars qui m'accompagnait a dit à l'arbitre quelques secondes plus tard seulement que je sortais. Je pensais honnêtement que j'étais à l'heure et ensuite il (réd: l'arbitre) m'a dit que j'avais quatre secondes de retard. Je ne sais pas si c'est de ma faute. Je ne pense pas.»

Nadal conclut son plaidoyer avec une phrase qui fait rire tout le public de la Pat Rafter Arena de Brisbane:

«Je suis lent, je le sais, mais je vais essayer de progresser là-dessus en 2024!»

Si l'Espagnol semble parfaitement réglé sur le terrain pour son retour à la compétition après un an d'absence, c'est donc dans les coulisses qu'il doit encore procéder à quelques ajustements.

Pour rappel, l'ATP a un nouveau règlement pour les pauses toilettes depuis 2022: les joueurs n'ont désormais le droit qu'à un passage aux WC par match, seulement entre deux sets et pour 5 minutes maximum. Il a été instauré suite aux nombreux abus (ceux de Djokovic et Tsitsipas, pour ne citer qu'eux) en la matière.

La prochaine fois, Rafael Nadal pourra donc utiliser sa montre pour autre chose qu'afficher son sponsor ou regarder en combien de temps il achève ses adversaires.