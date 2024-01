Lorenzo Sonego s'est fait voler un point par l'arbitre lors de son match contre Adrian Mannarino à la United Cup. Image: keystone

Ce tennisman est dégoûté par cette décision (et il a de quoi)

L'Italien Lorenzo Sonego s'est fait voler un point par l'arbitre mercredi lors d'un match de la United Cup à Sydney. Une injustice qui n'aurait pas eu lieu avec l'assistance vidéo.

Plus de «Sport»

Les tennismen ne sont pas toujours de bonne foi quand ils ont l'impression de perdre un point sur une décision arbitrale. N'importe qui pratique de temps en temps ce sport a déjà affronté ce joueur qui vient vérifier lui même la trace de sa balle qu'on a – justement – annoncée «out» et qui en fait des caisses, ne voulant pas lâcher l'affaire.

On est aussi sûrement beaucoup à avoir été, au moins une fois, ce joueur grognon et franchement pas objectif... Mercredi à la United Cup à Sydney, Lorenzo Sonego a ronchonné, jeté (pas trop violemment) sa raquette, palabré avec l'arbitre et même mis le nez dans la chaise de cette dernière. Mais lui, il avait raison.

Lorenzo Sonego s'est senti à juste titre floué mercredi à la United Cup. Image: keystone

Oui, l'Italien s'est tout simplement fait chiper un point par l'arbitre, la Croate Marija Cicak, durant son match face au Français Adrian Mannarino. On rembobine.

En plein milieu du deuxième set, le Tricolore tente d'abréger un âpre échange avec un amorti. Le geste est bien touché, la balle plonge de l'autre côté du filet avec un effet rétro mais Sonego, après une glissade parfaitement maîtrisée, parvient à la remettre. Mais une voix sonorisée interrompt l'échange. Celle de Madame Cicak, qui vient d'annoncer dans son micro que «la balle a doublé» (qu'il y a eu deux rebonds avant que Sonego ne la touche). L'Italien stoppe sa course et laisse filer la sphère jaune qu'a entre-temps renvoyée son adversaire. Le Transalpin était certes en mauvaise posture, mais il aurait eu une chance de retourner encore une fois la balle s'il avait poursuivi son effort. Le point est accordé à Mannarino.

La scène en vidéo 📺 Vidéo: instagram

Effaré, le Turinois débute alors son petit numéro devant la chaise de l'arbitre. Marija Cicak, elle, est imperturbable et paraît très sûre d'elle. «Juste avant que tu touches la balle, elle a rebondi une deuxième fois», dit-elle calmement mais avec fermeté au numéro 46 mondial. Certain du contraire, il demande à l'arbitre de rejouer le point. La réponse de cette dernière?

«Je ne peux pas, nous n'avons pas la VR (réd: Video Replay, l'équivalent de la VAR au foot)» Marija Cicak, arbitre

Les téléspectateurs, eux, peuvent revoir la scène. Verdict: Lorenzo Sonego a touché la balle bien avant qu'elle ne rebondisse une deuxième fois. Madame Cicak a donc fait une grossière erreur.

Et elle a eu des conséquences: ce point a permis à Adrian Mannarino, qui menait 40-30, de recoller à 3-3 dans le deuxième set. Le Français s'est finalement imposé en deux manches 6-4 6-4 et a contribué à la victoire de son pays sur les Transalpins (3-0) dans cette United Cup, une compétition internationale mixte. Les Tricolores sont qualifiés pour les quarts de finale tandis que les Italiens sont éliminés.

Un basculement en 2025

L'assistance vidéo à l'arbitrage a été utilisée pour la première fois lors de l'US Open 2023 (sur cinq courts seulement). Au grand dam de Sonego et de pas mal de joueurs, sans doute, elle n'est actuellement de loin pas généralisée. L'ATP avait fait savoir l'an dernier qu'elle prévoyait un fort développement de cette technologie pour 2025.

Les juges de ligne souffriront de ce changement👇 Juges de ligne poussés dehors: «On a notre place sur le terrain»

Comme au football, celle-ci n'intervient que dans des cas précis. Parmi eux: le double rebond, savoir si un joueur a touché le filet avant le deuxième rebond ou encore si le pied est sur la ligne au moment de servir. D'ici 2025, on risque donc d'assister encore à quelques discussions animées sur les courts...