Cette star du sport suisse annonce une grande nouvelle

La Saint-Galloise avait entamé 2023 tambour battant, en remportant deux tournois (Adelaïde et Abu Dhabi). La suite a été moins bonne et elle figure désormais au 14e rang de la WTA après avoir été 12e en janvier. Elle a manqué son objectif de se qualifier pour les WTA Finals. (ats/yog)

Martin Hromkovic et Belinda Bencic ont annoncé la grossesse de la tenniswoman sur Instagram.

Martin Hromkovic et Belinda Bencic ont annoncé la grossesse de la tenniswoman sur Instagram. image: instagram

Belinda Bencic (26 ans) va devoir observer une pause. La championne olympique suisse a en effet annoncé sur Instagram être enceinte de son ami et entraîneur Martin Hromkovic (41 ans).

Plus de «Sport»

Qui sont ces gens qui vont au stade et restent sur leur smartphone? 🤔

La magnifique complicité entre une mère et son champion de fils

Comment le plus grand club sportif juif de Suisse vit-il la guerre en Israël?

«Le Milan AC sans aucun joueur italien, ça me fait froid dans le dos»

Mort d'un fragile et caprice de roi: pourquoi le marathon fait 42,195 kilomètres

Les tenniswomen furax contre la WTA à cause des conditions au Masters

Mon premier marathon, c'était «comme me faire fister par un ours»

Il cartonnait sur un jeu de voile, le voici embarqué dans une course au large

Ce Romand a travaillé au Mondial de rugby et il a des anecdotes folles

Cette star du hockey a conquis et séduit la Suisse: elle prend sa retraite

Action vient défier Migros et Coop: «Impossible d'être moins cher»

Les plus lus

Ce bûcheron suisse envoie du bois

Severin Bühler, 34 ans, fait partie des meilleurs bûcherons sportifs du pays. Vendredi, il participera avec la Suisse au Mondial par équipes, à Stuttgart.

Tout sera différent, tout sera plus grand. La Porsche Arena de Stuttgart accueille vendredi un événement pour le moins inhabituel, à savoir le Championnat du monde Stihl Timbersports de bûcheronnage sportif par équipes, comprenant six disciplines: la hache à la verticale, la hache à la verticale sur tremplin, la hache à l’horizontale, la tronçonneuse de série, la tronçonneuse de compétition et la scie passe-partout. Severin Bühler sera évidemment de la partie, en compagnie de l'équipe de Suisse.