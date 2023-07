Novak Djokovic à Wimbledon en 2065.

Voilà à quoi ressemblera Djokovic après son 58e titre du Grand Chelem

Une intelligence artificielle a vieilli Novak Djokovic et simulé son discours de vainqueur à Wimbledon 2065. Le résultat est bluffant.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Novak Djokovic est devenu en juin le plus vieux vainqueur de Roland Garros, à exactement 36 ans et 3 semaines. Ceux qui s'en croyaient bientôt débarrassés en ont eu pour leurs frais: le Serbe a immédiatement annoncé qu'il espérait «d'autres titres du Grand Chelem, pendant de nombreuses années encore».

Puisqu'il faut s'y faire, les réseaux sociaux préparent le terrain et se projettent en 2065 (pourquoi 2065?), lorsque Novak Djokovic aura 78 ans, la silhouette élimée par l'eau bénite et le sang de brebis. Dernière projection en date sur lnstagram: une intelligence artificielle a vieilli le champion et simulé son discours de vainqueur à Wimbledon 2065 (mais pourquoi donc 2065!?), après un 58e titre du Grand Chelem.

Djoko réitère sa joie de lutter avec «tous ces jeunes garçons talentueux» (mais pas assez) qui lui font face (ou la perdent) depuis près d'un siècle. Le résultat est bluffant. Sinon effrayant pour tous les fans de Federer et Nadal.

Le discours en intégralité Vidéo: watson

2065 encore: la twittosphère voit Djokovic vainqueur mais les pronostics diffèrent sur son physique.

Certains l'imaginent en Panoramix...

...ou avec son fidèle phénix

A suivre (on l'aura compris) jusqu'en 2065.