en partie ensoleillé21°
DE | FR
burger
Sport
Formule 1

Mattia Binotto (Sauber): «Il nous manque 150 employés»

Binotto (Sauber): «Nous voulons remporter le championnat du monde»
Mattia Binotto, l'un des directeurs de l'écurie Sauber, se montre ambitieux.Image: getty

«Il manque 150 employés à l'écurie suisse Sauber»

Après près de 30 ans chez Ferrari, le Lausannois Mattia Binotto est depuis un peu plus d’un an l’un des hauts dirigeants de Sauber. En charge du projet Audi qui débutera en 2026, il nous parle de la transformation de l'écurie suisse, de ses objectifs et des défis à relever, ainsi que des performances de Nico Hülkenberg. Interview.
29.08.2025, 17:0229.08.2025, 17:02
Thomas Weitekamp
Plus de «Sport»

Mattia Binotto, Nico Hülkenberg a enfin décroché son premier podium, longtemps attendu, avant même que le projet Audi ne démarre véritablement. Quels objectifs lui restent-ils?
Oh, il en reste beaucoup. D’autres podiums, et même des victoires. Au final, nous voulons gagner le titre, donc il a encore du travail devant lui.

Quel rôle joue-t-il exactement? Qu’attendez-vous de lui?
Je m’attends à ce qu’il gagne chaque course. (Rires) Mais pour cela, il faut la meilleure voiture. Et pour l'obtenir, il faut un pilote capable d’aider les ingénieurs avec ses retours. J’ai déjà dit que ce projet, c’est comme gravir l’Everest.

«Je veux que Nico ouvre la voie»

Donc vous misez sur lui à long terme?
Il a un contrat longue durée. Nous voulons construire ensemble, et il s’est engagé pleinement dans le projet. Il est peut-être un peu tôt pour définir ce que «long terme» signifie exactement. Mais oui: il fait partie de l’équipe, et j’en suis très heureux.

Nico Hülkenberg est monté sur le podium en Grande-Bretagne. Une première en 15 ans de carrière en Formule 1.
Nico Hülkenberg est monté sur le podium en Grande-Bretagne. Une première en 15 ans de carrière en Formule 1.image: keystone

Vous avez récemment déclaré que ce projet avec Audi était le seul en F1 qui vous motivait encore. Pourquoi?
C’est d’abord le défi le plus excitant de toute la Formule 1: on part de zéro. Il s’agit de construire une toute nouvelle écurie d’usine. C’est un défi immense, mais passionnant. Ensuite, et c’est peut-être le plus important: c’est Audi. Quelle autre marque aurait pu m’attirer après autant d’années chez Ferrari? Quand on regarde ce qu’Audi a accompli en sport automobile, c’est une évidence. Du Dakar à l’endurance, en passant par la Formule E, Audi a toujours gagné. C’est cette culture de l’exigence qui m’attire aussi.

Depuis votre arrivée il y a un peu plus d'un an, il y a eu beaucoup de restructurations chez Sauber. Pourquoi était-ce nécessaire?
Il ne s’agissait pas de tout chambouler, mais plutôt de construire sur ce qui existait déjà. Quand je suis arrivé, beaucoup de processus internes n’étaient pas encore établis. D’ailleurs, certains ne le sont toujours pas. Plus on creuse, plus on découvre. L’écart avec les meilleures équipes était clairement énorme, mais ça ne m’a jamais inquiété. C’est un défi que nous avons choisi d’assumer. Beaucoup de décisions ont été prises ces douze derniers mois, même si elles ne sont pas visibles de l’extérieur. Elles constituent aujourd’hui la base solide sur laquelle nous construisons l’avenir.

Les sponsors de Sauber sont dans la tourmente

Si l’on reprend votre image de l’Everest, où en êtes-vous dans l’ascension?
Je dirais qu’on est encore au camp de base. Peut-être que l’ascension n’a pas encore commencé, mais nous avons défini notre route vers le sommet et élaboré notre plan.

«Nous allons bientôt commencer à grimper»

Il ne reste pourtant que six mois avant le début de la saison 2026.
Oui, le temps presse, et il reste encore beaucoup à faire. Il faut finaliser la nouvelle voiture, optimiser et homologuer le nouveau moteur. Mais il y a aussi tout l’aspect de la marque: le lancement, le marketing, les sponsors. Les défis en F1 ne sont pas que sportifs. Nous faisons tout ce qu’il faut, nous avançons dans la bonne direction. Mais oui, le temps presse.

Pourquoi faut-il autant de temps pour construire une équipe qui gagne en Formule 1?
Tout d’abord, plus on a de personnes, plus on peut accomplir de choses. Aujourd’hui, il nous manque encore 150 employés par rapport aux meilleures écuries. C’est un retard évident. Ensuite, nous ne sommes pas encore une organisation bien rodée: les interactions doivent se mettre en place. Il y a aussi les outils. Notre simulateur, par exemple, n’est pas encore au top niveau. Donc même si le budget est là, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cela prend du temps. Et vous savez, en F1, tout tourne autour du temps: sur la piste bien sûr, mais aussi en matière de développement et de rythme de progression.

Plus d'articles sur le sport

«Il manque 150 employés à l'écurie suisse Sauber»
de Thomas Weitekamp
L’élimination de Servette met en lumière une anomalie du foot
de Romuald Cachod
L’arbitrage vidéo n’a pas sa place en lutte suisse
de Klaus Zaugg
Il y aura beaucoup d'exotisme en Ligue des champions
de Romuald Cachod
La National League licencie une figure controversée du hockey suisse
de Klaus Zaugg
Le conflit entre la NHL et le hockey mondial s'intensifie
de Romuald Cachod
Les sponsors de Sauber sont dans la tourmente
de Romuald Cachod
Ce tirage au sort a fait scandale
de Yoann Graber
Transferts dans le hockey suisse: bienvenue au Far West
de Klaus Zaugg
Ce Romand a battu un record du monde en plongeant d'une falaise
de Yoann Graber
Humeur
Mon nouveau maillot me pose un problème de conscience
de Julien Caloz
1
Le ping-pong a vécu une première historique
de Yoann Graber
L'US Open est menacé par un insecte «obsédé par le sexe»
de Florian Vonholdt
Pourquoi il est presque impossible d'assister à la Fête de lutte
de Klaus Zaugg
Camille Rast garde des séquelles de sa chute
de Sven Papaux
1
Une discipline historique des JO d'hiver est en danger
de Romuald Cachod
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
de Klaus Zaugg
Servette n’a toujours pas retenu la leçon
de Romuald Cachod
1
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
de Reto Fehr
Ce jeune coureur suisse révolutionne l’ultracyclisme
de Martin Probst
Pied de nez magistral adressé aux organisateurs de l'US Open
de Romuald Cachod
Cette scène en dit beaucoup sur la mentalité du LS en Coupe d'Europe
de Yoann Graber
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
de Yoann Graber
Ces stars de l'athlétisme se sont baignées (presque) incognito à Lausanne
de Marine Brunner
Le coach du LS a fait une chose inhabituelle avant d'affronter Besiktas
de Yoann Graber
De leader à pestiféré: le volcan marseillais a brûlé Adrien Rabiot
de Sven Papaux
Chaque mètre rapporte une fortune à la star d'Athletissima
de Julien Caloz
Ce trail romand offre des récompenses uniques au monde
de Julien Caloz
«Beaucoup sous-estiment ce qui nous attend avec Bâle contre Copenhague»
de Céline Feller, Christoph Kieslich et Jakob Weber
Inconscients du danger, ils jouent avec la mort en Valais
de Julien Caloz
4
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
de Romuald Cachod
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
de Julien Caloz
1
Thèmes
Les travaux à Lausanne
1 / 13
Les travaux à Lausanne

La gare de Lausanne
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Une bagarre éclate entre sénateurs au Mexique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La pharma suisse investit 700 millions pour calmer Trump
2
«J'étais dans la merde»: il raconte sa course-poursuite avec la police
3
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
La National League licencie une figure controversée du hockey suisse
Ryan Gardner a été démis de ses fonctions de Player Safety Officer. Il était à l’origine de la décision la plus absurde de l’histoire de notre hockey, dans la fameuse affaire Bayreuther.
Le système juridique du hockey suisse fonctionne généralement bien. Lorsqu’un joueur commet une faute dépassant les sanctions habituelles, les arbitres peuvent la signaler à un juge unique. Sinon, le Player Safety Officer (PSO) ou le Sounding Board peuvent eux-mêmes transmettre le cas au juge, lorsqu’une faute échappe à la vigilance des arbitres. Ce mécanisme agit, en quelque sorte, comme un ministère public.
L’article