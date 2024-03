Vidéo: twitter

Roger Federer est de retour sur un court

Même retraité, le Bâlois reste l'une des figures de proue du célèbre jeu vidéo Top Spin 2K25, qui sortira le 26 avril après 13 ans d'absence.

Plus de «Sport»

Une éternité que les fans de tennis attendaient ce moment. Une nouvelle édition du célèbre jeu vidéo Top Spin va sortir le 26 avril prochain (sur PC, Playstation et Xbox), après 13 ans d'absence.

Le jeu, souvent considéré comme le meilleur en tennis, fait la part belle aux jeunes retraités Roger Federer et Serena Williams dans cette version 2K25. Même s'ils ont quitté le circuit en 2022, le Suisse et l'Américaine – tous deux sur la jaquette – pourront être choisis par les utilisateurs. Ils en découdent avec les stars montantes de la balle jaune, notamment Carlos Alcaraz et Iga Swiatek.

Un aperçu de Top Spin 2K25 📺 Vidéo: twitter

Dans sa version de démonstration dévoilée cette semaine, Top Spin 2K25 contient les quatre tournois du Grand Chelem et leurs courts principaux ainsi que le Masters 1000 d'Indian Wells, qui se dispute en ce moment. Au premier coup d'œil, le graphisme a l'air très réaliste, avec les lieux et les tennis(wo)men fidèlement représentés. Le jeu propose également un mode entraînement/tutoriel, la Top Spin Academy, dirigé par un certain John McEnroe.

Car, oui, si vous voulez progresser rapidement, il vous faudra passer par la case entraînement. «Les fans seront surtout rassurés d'apprendre que le gameplay de Top Spin, qui a fait son succès par le passé, est toujours aussi exigeant. Pour réussir ses coups, le joueur doit ainsi être très réactif, trouver le bon timing, placer précisément son joueur, souvent rester en fond de court...», prévient le journaliste de L'Equipe, Corentin Parbaud. Ce qui permet, également, d'augmenter le réalisme des matchs avec, parfois, des rencontres compliquées à négocier en fonction de l'adversaire. Autrement dit, comme dans la vraie vie d'un joueur de tennis.

On a hâte de découvrir et de tester la version finale, le 26 avril prochain! (yog)