Granit Xhaka est de retour en Angleterre. Image: getty

Le transfert de Xhaka à Sunderland interroge

En quittant Leverkusen pour Sunderland, Granit Xhaka a troqué une participation à la Ligue des champions contre la lutte pour le maintien en Premier League. Une décision surprenante, parfois perçue comme une régression. Mais qu’en est-il réellement? Voici les tenants et aboutissants de ce mouvement.

Niklas Helbling

Granit Xhaka a tranché: à 32 ans, il voit son avenir à Sunderland, en Premier League donc, où il a déjà évolué sept ans avec Arsenal entre 2016 et 2023. Il quitte Leverkusen après deux saisons réussies, troquant la Ligue des champions pour une lutte en bas de tableau. Un pas en arrière, vraiment?

Un tournant à Leverkusen

Il faut d’abord regarder la situation dans son ancien club: Leverkusen a perdu cet été non seulement l’entraîneur à succès Xabi Alonso, mais aussi plusieurs piliers de son effectif. Le jeune prodige Florian Wirtz et l’infatigable Jeremie Frimpong sont partis à Liverpool, le patron de la défense Jonathan Tah a rejoint le Bayern Munich, et d’autres départs ne sont pas à exclure. Il semble donc peu probable de reproduire à court terme une saison aussi réussie que celle de 2023/2024.

Xhaka avait aussi souligné qu’à son âge, il n’avait guère envie de vivre une phase de reconstruction. Apparemment, l’entraîneur Erik ten Hag n’a pas réussi à le convaincre de rester, et le directeur sportif Simon Rolfes ne s’est pas opposé à ses envies de départ. Ce qui est certain, c’est que le Bâlois était venu à Leverkusen avant tout pour travailler avec Xabi Alonso, un ancien joueur de classe mondiale auprès de qui il voulait apprendre. Avec le départ de l’Espagnol au Real Madrid, Leverkusen avait un argument de moins pour retenir Xhaka.

Deux grands milieux de terrain réunis: Granit Xhaka et l’entraîneur Xabi Alonso. Image: keystone

Transferts avortés

Le feuilleton autour de Granit Xhaka s’est presque transformé en comédie cet été. A plusieurs reprises, un transfert semblait imminent, avant de capoter. Le recordman de sélections en équipe de Suisse avait, selon les rumeurs, un accord personnel avec l’AC Milan. Mais les Rossoneri n'ont pas souhaité répondre aux exigences du Bayer Leverkusen. Depuis, Milan concentre ses efforts sur Ardon Jashari, désigné comme successeur de Xhaka en sélection.

Le joueur aurait également trouvé un accord avec les Saoudiens du Neom SC, mais le club «le plus riche du monde» n’a pas non plus réussi à s’entendre avec Leverkusen. La somme de dix millions d’euros évoquée aurait été considérée comme trop élevée. Ironie du sort: Sunderland aurait réglé le double pour s'attacher les services du Suisse.

Après l’échec des négociations avec l’Arabie saoudite, les options de Xhaka se sont réduites. Certains médias italiens ont rapporté que l’ancien milieu d’Arsenal figurait sur les listes de l’Inter Milan et de la Juventus, mais aucun intérêt concret n’a émergé. Leverkusen, de son côté, voulait des clarifications pour pouvoir planifier un éventuel remplacement. Attendre une offre hypothétique de Serie A n’était pas envisageable.

Un atout difficile à exploiter



Le transfert à Sunderland s’est donc imposé comme une solution logique, puisque rester à Leverkusen semblait exclu pour Xhaka. Selon Bild, son salaire augmenterait de sept à dix millions d’euros par an. Pourtant, sur le plan sportif, le choix interroge. Les Black Cats figurent parmi les principaux prétendants à la relégation en Premier League. Lors des deux dernières saisons, les trois promus sont descendus dès la première année. A Leverkusen, Xhaka aurait encore pu jouer la Ligue des champions et tenter de décrocher la Coupe d’Allemagne.

Au cours des deux derniers exercices de Bundesliga, Xhaka a été le joueur ayant réalisé le plus de passes et touché le plus le ballon. A Sunderland, il évoluera probablement dans un tout autre registre. L’équipe de l’entraîneur Régis Le Bris n’a eu que 49% de possession en moyenne la saison dernière en Championship. En Premier League, ce chiffre devrait encore baisser.

Evoluer aussi souvent sans le ballon, ce n’est pas dans les habitudes de Xhaka. Dans tous ses anciens clubs, Bâle, Mönchengladbach, Arsenal et Leverkusen, la possession faisait partie du style de jeu. Il en va de même pour la majorité des matchs joués avec la Nati. Xhaka dicte le rythme et fait parler sa qualité de passe. Il pourra également le faire à Sunderland, mais de façon beaucoup plus rare. Il n’est pas non plus ce joueur qui se projette à toute vitesse pour mener à bien un contre, comme le jeu de Sunderland peut le demander. Cette aventure sera donc un challenge pour lui.

Une plus grande charge défensive

Plutôt que de se projeter vers l’avant, Xhaka devra désormais s’investir davantage en défense. Lors de ses précédentes expériences, le milieu de terrain s’est particulièrement distingué par son travail défensif. Il s’agissait surtout d’intercepter les ballons pour empêcher les contres adverses, un exercice dans lequel son intelligence de jeu lui a été d’un grand secours.

A Sunderland, en revanche, il fera partie d’un bloc défensif qui devrait s’aligner beaucoup plus bas face à des adversaires supérieurs. Xhaka devra donc s’adapter. Courir ne sera pas un problème: lors de la saison 2024/2025, il a parcouru en moyenne 11,8 kilomètres par match, soit la cinquième plus grande distance parmi tous les joueurs de Bundesliga. Mais la combativité dans les duels sera également essentielle. Ces combats se multiplieront, une situation inédite pour lui. Reste à savoir si ce rôle résolument défensif lui conviendra.

Granit Xhaka ne recule pas devant les duels. Mais à l’avenir, il sera davantage sollicité. image: keystone

Une forte concurrence

Sunderland aurait donc déboursé environ 20 millions d’euros pour Xhaka, qui n’est pas le seul renfort onéreux au milieu de terrain. Le club du Nord-Est de l’Angleterre a également recruté Noah Sadiki pour 17 millions d’euros en provenance de Belgique, ainsi que Diarra pour 31,5 millions d’euros, venu de Strasbourg. Le seul départ notable a été celui de Jobe Bellingham, parti à Dortmund pour 30 millions d’euros. Le frère cadet de la star du Real Madrid se distinguait par son travail défensif, mais il était beaucoup moins impliqué dans la relance que Xhaka à Leverkusen.

Avec le jeune local Dan Neil, évoluant lui aussi au milieu de terrain, Granit Xhaka devra lutter pour au minimum deux places face à trois concurrents. L’entraîneur Régis Le Bris alterne entre un 4-2-3-1 avec double pivot et un 4-4-2 avec deux milieux axiaux. Pour Xhaka, cela impliquera un changement majeur: à Leverkusen, une défense à trois assurait la couverture, alors qu’à Sunderland, il n'y aura que deux défenseurs centraux derrière.

L’entraîneur de Sunderland, Régis Le Bris, exulte après la montée. Il soulève ici le trophée du vainqueur des play-offs de Championship. image: Getty

De plus, Xhaka n’aura pas de véritable milieu récupérateur à ses côtés. Ni Neil, ni Diarra, ni Sadiki ne sont véritablement spécialisés à ce poste. A Leverkusen, ce rôle était partagé entre Robert Andrich et Exequiel Palacios.

Une belle opportunité

Même si intégrer le onze de Sunderland constitue un défi pour Xhaka, le capitaine de la Nati y voit une véritable opportunité. Ce projet pourrait précisément lui apporter la motivation dont il a besoin. Le milieu de terrain ne l'a d’ailleurs pas caché lors de sa présentation: «J’avais besoin d’un nouveau défi, d’un grand défi». A Sunderland, il s'agira de maintenir un club historique en Premier League.

Qui plus est, à 32 ans, Xhaka semble avoir une revanche à prendre en Angleterre. S’il a remporté la FA Cup à deux reprises avec Arsenal et est passé de bouc émissaire à chouchou des supporters, le sacre suprême lui a toujours échappé. Avant son départ pour Leverkusen, les Gunners avaient manqué le titre de justesse.

Il ne visera certes pas les sommets avec Sunderland, mais un autre accomplissement tout aussi important, en bas de tableau. Devant des supporters passionnés, immortalisés dans la série Netflix Sunderland ’Til I Die, Granit Xhaka pourrait même devenir un véritable héros. Et qui sait, un grand club anglais pourrait encore s’intéresser à lui par la suite, après un été sans offres concrètes.