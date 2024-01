Iga Swiatek est devenue meilleure grâce... aux Lego

«Je sais que vous êtes beaucoup à en avoir parlé, que vous vous êtes dit que cela me correspondait parfaitement, que c'était une bonne combinaison. Et c'est le cas! A partir d'aujourd'hui, je suis ambassadrice de la marque Lego en Pologne et cela signifie encore plus de briques dans ma vie. Je suis certaine de m'amuser en continuant à utiliser les Lego dans mon travail dans le domaine de la préparation mentale. Mais ce qui est tout aussi important, c'est qu'avec la marque Lego, nous allons partager avec vous notre passion, notre créativité et tout simplement notre plaisir.»

Iga Swiatek