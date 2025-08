Kyril Louis-Dreyfus est le plus jeune propriétaire de Premier League. Image: www.imago-images.de

Le nouveau patron de Xhaka est un jeune suisse à qui tout réussit

Le transfert de Granit Xhaka vers un club menacé de relégation (Sunderland) suscite de nombreuses interrogations chez les supporters, mais un homme permet en partie de comprendre son choix: le propriétaire suisse Kyril Louis-Dreyfus.

Niklas Helbling Suivez-moi

L’AFC Sunderland a réalisé un véritable coup de maître: Granit Xhaka, l’un des meilleurs milieux de terrain de Bundesliga, s’est engagé pour trois saisons avec le club promu en Premier League. Il s’agit là du transfert le plus retentissant depuis bien longtemps pour Sunderland – c'est peut-être même la transaction la plus importante de son histoire. Un recrutement auquel Kyril Louis-Dreyfus a largement contribué.

Âgé de 27 ans, il est le propriétaire majoritaire du club de Sunderland. Selon Blick, c’est lui qui a personnellement convaincu Xhaka lors de plusieurs appels téléphoniques, au point que le joueur a rapidement exprimé sa préférence pour Sunderland, pourtant menacé de relégation, plutôt qu’un départ vers la Turquie ou l’Arabie saoudite. Une signature prestigieuse que le plus jeune propriétaire de Premier League peut donc légitimement considérer comme une victoire personnelle.

Le fils du milliardaire Robert Louis-Dreyfus, élevé à Zollikon sur les rives du lac de Zurich, est habitué au succès. Depuis son arrivée en février 2021 à la tête du mythique club anglais, son parcours impressionne. À l’époque, Sunderland végétait encore en troisième division, affaibli par des années de galère racontées dans la série à succès de Netflix «Sunderland ’Til I Die».

Les douloureuses relégations lors des saisons 2016/17 et 2017/18 avaient profondément marqué des supporters déjà éprouvés. L’arrivée d’un novice de 23 ans, détenant 41% des parts du club, n’avait guère suscité d’espoirs. Peu nombreux étaient ceux qui croyaient Louis-Dreyfus capable de redresser la barre.

Moins de dix-huit mois après son arrivée, Sunderland retrouvait enfin la deuxième division après quatre longues saisons en League One. Dans la foulée, Louis-Dreyfus augmentait sa participation de 10%, devenant actionnaire majoritaire du club à seulement 24 ans. En mai 2023, il rachetait encore 13% supplémentaires pour porter sa part à 64%, le reste (36%) étant détenu par Juan Sartori. L’homme d’affaires uruguayen, proche de la Suisse – il a notamment étudié à Lausanne – est celui qui avait initialement mis Louis-Dreyfus en contact avec le club. Au total, ce dernier aurait investi entre 20 et 50 millions de livres, soit environ 21,5 à 54 millions de francs suisses. Un pari largement rentabilisé depuis.

L’euphorie est totale chez les supporters: après huit ans d’attente, Sunderland a enfin retrouvé la Premier League. Image: www.imago-images.de

La montée en Premier League, acquise en mai dernier grâce à une victoire en finale des play-offs à Wembley, a sans doute fait bondir la valeur du club à plusieurs centaines de millions. Rien qu’en droits TV et en «parachute payments» prévus en cas de relégation immédiate, Sunderland devrait percevoir près de 200 millions de francs suisses.

Kyril Louis-Dreyfus, dont la fortune est estimée à deux milliards de livres (environ 2,15 milliards de francs), ne voit pas dans le football qu’un simple placement financier. Son lien au ballon rond est d’abord profondément affectif – il est inscrit dans son histoire familiale. Si la richesse des Louis-Dreyfus provient de la Louis Dreyfus Company, un conglomérat agro-industriel fondé en 1851 et toujours détenu par la famille, son père Robert Louis-Dreyfus s’était déjà investi dans le monde du football. Milliardaire franco-suisse, il fut propriétaire de l’Olympique de Marseille de 1996 à sa mort en 2009, et présida également longtemps aux destinées d’Adidas.

Robert Louis-Dreyfus. Image: imago

Après la mort de Robert Louis-Dreyfus, décédé d’une leucémie à l’âge de 63 ans, c’est son épouse Margarita qui reprit les rênes de l’empire familial. Chargée de gérer et de préserver une fortune estimée à quelque six milliards d’euros, elle devait en assurer la transmission à leurs trois fils. Margarita Louis-Dreyfus poursuivit d’abord les investissements à Marseille, mais finit par vendre le club en 2016, celui-ci s’étant avéré être un gouffre financier. Elle n’en conserva qu’une part minoritaire de 5%. Elle céda également la majorité qu’elle détenait dans le prestigieux club belge du Standard de Liège.

«Ma famille ne voulait plus entendre parler de football, c’est un business pourri», confiait alors Kyril Louis-Dreyfus à L’Équipe. Lui, pourtant, ne partageait pas cette vision. Il choisit de s’engager à Sunderland. Son frère jumeau Maurice est également impliqué, siégeant au conseil d’administration. Mais là où Maurice semble destiné à prendre la relève de leur mère à la tête de la Louis Dreyfus Company, Kyril, lui, rêve de construire un véritable empire sportif.

Kyril Louis-Dreyfus et sa mère Margarita lors de l'Euro 2016 en France. Image: imago sportfotodienst

Fin mars 2025, Kyril Louis-Dreyfus a fait immatriculer en Angleterre la société Bia Sports Group Holdings Ltd. Celle-ci regroupe non seulement ses parts à Sunderland, mais aussi sa participation dans la World Supercross Championship – une discipline dérivée du motocross. Des rumeurs ont également évoqué un possible rachat du club brésilien Vasco da Gama. Pour les postes stratégiques, Louis-Dreyfus s’est entouré de professionnels aguerris du monde du sport. À 27 ans, chacune de ses initiatives semble mûrement pensée et structurée.

À Sunderland, Kyril Louis-Dreyfus suit une ligne directrice bien définie. « Nous voulons miser sur de jeunes talents et leur faire confiance », déclarait-il au Financial Times en février 2024. Miser sur des joueurs plus âgés comporte en revanche le risque d’une dépréciation. Mais désormais promu en Premier League, le club peut aussi s’offrir un renfort d’envergure immédiate, comme Granit Xhaka. Une évolution qui témoigne de l’essor de Sunderland sous la houlette de Louis-Dreyfus, s’enthousiasme le Sunderland Echo.

Dans une interview accordée à The Athletic, l’ancien directeur général Jim Rodwell a salué la méthode Louis-Dreyfus: «Il a toujours voulu bâtir prudemment, en faisant grandir le club de manière organique.» À son arrivée à Sunderland, le club ne disposait ni de cellule de recrutement, ni d’analystes de données, ni même d’un responsable pour son académie, a plus tard révélé le propriétaire. Avec le directeur sportif Kristjaan Speakman, il a progressivement comblé ces lacunes. Le recrutement de l’entraîneur Régis Le Bris, au début de la dernière saison, s’est lui aussi avéré un coup gagnant.

Régis Le Bris a fêté la victoire en Championship et la promotion en mai dernier à Wembley. Image: keystone

Mais l’implication de Kyril Louis-Dreyfus dans le sport ne se limite pas à ses investissements. Installé près de Zurich, l’entrepreneur continue, quand son emploi du temps le permet, de jouer pour l’équipe de 4e ligue du FC Seefeld Zürich.

Là-bas, il est perçu comme un coéquipier simple et chaleureux, rapporte Bilanz. Le président du club confirme dans le Tages-Anzeiger: «Il est très discret, extrêmement gentil et parfaitement abordable. Si l’on ne sait pas qui il est, on ne s’en doute pas une seconde.» Louis-Dreyfus s’exprime aussi rarement en public et passe pour un homme réservé, peu friand des médias. Aucun scandale ne lui est associé. Depuis 2021, il est marié à sa compagne de longue date, l’Autrichienne Alexandra Nowikovsky.

Bien qu’il évolue naturellement dans le cercle des ultra-riches, Kyril Louis-Dreyfus aurait su garder les pieds sur terre, affirme-t-on. Un trait de caractère qui le rend parfaitement compatible avec Sunderland. Avant même de racheter le club, il parlait d’un «projet à part», fasciné par le lien unique entre la population du nord-est de l’Angleterre et le football. Ce qui l’avait particulièrement frappé: la ferveur de plus de 30 000 supporters en moyenne, même lorsque le club évoluait en troisième division. «Ce genre de chose, ça ne s’achète pas!»

En Premier League, le Stadium of Light et ses 48 707 sièges devraient afficher complet ou presque à chaque rencontre. Image: www.imago-images.de

Beaucoup lui ont confié que toute la région avait besoin d’un Sunderland fort autant que d’un Newcastle fort – le grand rival local. «Pendant des années, les deux clubs allaient mal, et cela a, selon moi, vraiment nui à l’ensemble de la région», expliquait-il. Pour rester proche des supporters et mieux les comprendre, Louis-Dreyfus assiste régulièrement aux matchs au stade.

Il lui est pourtant arrivé de les froisser: lors d’un match de coupe face à Newcastle, Sunderland avait fait repeindre le fond de la tribune visiteurs aux couleurs du rival. Une initiative mal perçue que Kyril Louis-Dreyfus a ensuite reconnue comme une erreur, affirmant en avoir tiré les leçons.

Une erreur sans doute pardonnable, au regard du parcours impressionnant que le Suisse de 27 ans a contribué à tracer ces quatre dernières années et demie. Une success story appelée à connaître un nouveau sommet en Premier League, portée par la recrue vedette Granit Xhaka.