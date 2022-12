Vexé, Kyrgios se lâche de nouveau sur Twitter et allume ses détracteurs

La United Cup, c'est quoi exactement?

- C'est une compétition par pays, avec des équipes mixtes Elle se joue du 29 décembre au 8 janvier en Australie

- Il y a 18 équipes (dont la Suisse), réparties en six groupes de trois

- Une rencontre = deux simples dames + deux simples messieurs + un double mixte

- Les vainqueurs de groupes s'affrontent ensuite en barrages, dans un match à élimination directe. Les vainqueurs + le meilleur perdant (celui qui a fait le meilleur parcours dans son groupe) se qualifient pour les demi-finales

- Les demi-finales et la finale se jouent à élimination directe



- La Suisse est dans le groupe B avec la Pologne et le Kazakhstan. L'équipe est composée de: Stan Wawrinka, Marc-Andrea Hüsler, Dominic Stricker, Belinda Bencic et Jil Teichmann



- Comme gros noms participants à cette compétition, on peut notamment citer: Rafael Nadal, Casper Ruud, Alexander Zverev, Iga Swiatek et Caroline Garcia



- Le prize money total est de 15 millions de dollars