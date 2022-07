Nick Kyrgios a encore gagné hier et il n'y a pas eu d'esclandre, le public semblait presque déçu. Image: sda

Kyrgios n'est pas un dadais testostéroné. Le mâle est plus profond

Devenu un sport de consensus et de cordialité, le tennis ne sait comment gérer le cas de «Nick ta mère» Kyrgios, dont le comportement grossier fait oublier jusqu'à son style superbe. Mais le problème n'est-il pas ailleurs?

Après avoir reçu des insultes et, à quelques centimètres près, une balle dans la tête, Stefanos Tsitsipas a décrit son adversaire comme une brute, une caillera de «court» de récré, et c'est exactement ça: Nick Kyrgios est un enfant terrible. De ceux que nous avons tous été ou côtoyé, dans toutes les écoles du monde où il y a suffisamment de coeurs à déchirer et de papier à fumer.

Partant, la question (si obsédante en ce moment dans le tennis) n'est pas tant de savoir s'il faut rire ou proscrire. La question nous renvoie plutôt à nous-même et à une préférence originelle, possiblement inavouable, pour les mauvais garçons ou les enfants sages. Pour les premiers de classe ou les sacrés numéros. Dans ce cas précis, il s'agit de choisir entre le beau Tsitsipas et le vilain Kyrgios: l'un, un rien fayot, est allé dans le bureau du directeur pour demander que l'autre, un peu idiot, soit sévèrement puni. L'enfant terrible s'en est sorti avec une sanction plus légère (4000 dollars contre 10 000)...

Nick Kyrgios a encore gagné hier et il n'y a pas eu d'esclandre, le public semblait presque déçu. Mais il y a eu cette épaule gauche dont l'Australien semblait souffrir, et qu'il a secoué pendant deux heures comme si elle avait des puces, tandis que sa tête suivait le mouvement. «Est-ce encore une pièce de théâtre? Est-ce sérieux? Peut-être même une blessure de stress?», s'est interrogé Mischa Zverev sur «Sky Sport Allemagne». C'est parfois le problème avec Kyrgios, tantôt joueur, tantôt acteur: on ne sait plus à quel jeu il joue.

Irrémédiablement impassible, l'Américain Brandon Nakashima a essuyé les plâtres, puis une défaite sans appel (4-6 6-4 7-6 3-6 6-2). Et Kyrgios a fini par rouler les mécaniques, comme d'hab: «Je n'ai jamais perdu en cinq sets ici et je savais que ce jour n'arriverait pas.»

Cette idée qu'il est lourdingue le poursuit depuis ses premiers pas sur le circuit, démarche chaloupée et épaules voûtées, deux soucoupes sur les oreilles de peur qu'on lui les casse. Il est arrivé comme ça, en se grattant les roubignoles et en traînant nonchalamment une réputation de dadais testostéroné. Forcément, on a vu le mâle partout. On a pensé qu'il était insolent, jamais content. Carrément méchant.

Mais soyons justes: il n’a pas suffi de grand-chose. Simplement qu’il déboule avec une crête jaune, dressé sur ses ergots de jeune coq, pour apparaître comme le fils caché d'Andre Agassi et des Pussy Riot. Il n’avait pas encore ouvert le guide de communication de l'ATP qu’on lui donnait déjà des leçons de morale.

En l'observant, on voit bien le rapport ambigu à l'autorité, à l'injustice, à tout ce qui touche aux limites de la bienveillance humaine. Les révoltes de Kyrgios ne sont pas feintes. Elles peuvent paraitre puériles ou inutiles mais elles révèlent deux aspects de sa personnalité: le mâle dominant et la bête de compétition. Car oui, Kyrgios ramène le tennis aux instincts premiers du règne animal, où «des hiérarchies adviennent dans la plupart des espèces sociales, y compris chez les primates (singes, hommes)», nous rappelle Wikipedia. Kyrgios est ce type-là. Un primate sans cravate (🎶).

Il est évident que si nous en avions la possibilité (ou le cran?), nous lui demanderions d'arrêter de faire le singe et de jouer sérieusement au tennis. Mais nous pourrions tout aussi bien nous reprocher à nous-même de ne regarder que ses singeries et pas son tennis. De n’écouter que ses jurons et pas le bruit de sa balle dans le tamis soyeux, ce son d’une pureté sublime, cette frappe puissante et sauvage, même son service à la cuillère entre les jambes, le coup bas par excellence, tellement vicieux, tellement irrévérencieux, qu'il sonne l'intrusion de la facétie dans la stratégie. C'est l'autre problème de Kyrgios: parfois, on ne voit plus la finesse derrière la grande gueule.

Et peut-être qu'il ne faut pas chercher aussi loin. Peut-être que le colosse est simplement nerveux, comme le suggère Mischa Zverev. Peut-être qu'il surjoue son personnage de gremlin sarcastique. Peut-être... Dans le tennis, certain(e)s ont besoin de silence et de calme pour dissiper leur trac. Andre Agassi, parmi les cas de maniaquerie les plus pathologiques, ne tolérait pas le moindre désordre, chaque balle du bon côté, chaque spectateur à sa place. D’autres ont besoin d'effervescence et de vacarme. Kyrgios encore plus: il s'épanouit dans le chaos et la confrontation humaine.

Image: sda

Comme de nombreux incompris, il semble insinuer que cette époque n'est pas la sienne, que Dieu saura reconnaître les chiens, en particulier les chiens de cirque de la ba-balle jaune. Lui rêvait de basket et de grandes échauffourées. Lui n'admirait pas Roger Federer mais Kobe Bryant... et Jo-Wilfried Tsonga. A chaque fois qu'il hurle sa colère aux publics endimanchés du Centre court, c'est comme un cri de détresse lancé à la NBA des black live matter, du trash-talking et des mother fucker. «Nick ta mère» Kyrgios en a emprunté tous les codes et la culture, mais les dieux du tennis, à tout le moins ses arbitres, ne le lui ont pas rendu.

Son seul salut viendra de la ferveur populaire, d'une foule qui se presse à chacune de ses apparitions sur le court aux miracles, joyeuse et un brin honteuse. Où qu'il joue, dans n'importe quel coin du monde, Kyrgios fait le plein. Enfants terribles et adultes consentants affluent dans un même courant, attirés par l'odeur du sang.

Les gens aiment l'élégance de Federer et le courage de Nadal. Mais à force de porter des valeurs de galanterie, de cordialité et d'allégeance envers une élite embourgeoisée (l'indétrônable Big 3), ce même public en vient à espérer secrètement que Kyrgios joue son rôle de sale type, pour le bon équilibre de la pensée manichéenne. Les diffuseurs itou, pour les bons ressorts de la dramaturgie sportive.

Cette ambivalence affective a touché la rédaction de watson dont la rubrique sportive, la semaine dernière, a planché simultanément sur deux thèmes, «les rivalités trop saines du sport contemporain» et la question: «Est-il permis d'aimer Nick Kyrgios?» Au-delà du tempérament, il y a l'image. Cette image de méchant que Novak Djokovic a renoncé à endosser, jusqu'à renier sa nature frondeuse - mais c'est une autre histoire d'enfant terrible.

De même, il y a dans les coulisses du tennis le sentiment de plus en plus répandu que ses acteurs jouent la comédie de l’amour, tous «bro» en apparence et faux-frères en aparté. «Le circuit est devenu fake, surtout la communication», nous glissait un ancien joueur à Roland-Garros. Kyrgios échappe à ce diktat de la confraternité obligatoire en crachant tweetant sur tout le monde.

Il est celui qui pallie à nos petites lâchetés ordinaires. Celui qui dénonce l'hypocrisie de Djokovic ou les traitements de faveur accordés à Nadal. Celui qui tance une dame peu pressée de rejoindre sa chaise, au moment de servir: «Je peux vous aider?» Osons l'avouer: combien de fois avons-nous rêvé de gronder l’un(e) de ces traînesavates?

Kyrgios passe pour un décérébré notoire mais un confrère australien éminemment sage nous décrit «un grand timide qui fuit la solitude, qui a besoin de ses proches et souffre souvent du mal du pays»; capable de considération pour ses semblables, de pensées charitables et de dons généreux. Et si le mâle était plus profond? Et si Kyrgios était juste un enfant terrible qui refuse de grandir? Qui a peur de gagner? D'exceller? D'assumer? Cette question-là, en tous les cas, est permise.

Et avec tout ça, on a encore oublié de parler de son tennis.