Sport
Cyclisme

Irak: un cycliste célèbre trop vite sa victoire et chute

Il n'aurait jamais dû célébrer trop vite...

Un cycliste irakien va longtemps regretter son petit excès d'égo avant de franchir la ligne, qui lui a coûté la victoire et quelques bobos.
08.08.2025, 09:4008.08.2025, 09:44
Yoann Graber
Yoann Graber
On voit souvent des cyclistes lever les bras avant la ligne d'arrivée pour célébrer leur victoire. Ils peuvent le faire quand ils sont seuls – et donc vraiment assurés de s'imposer – et qu'ils ont une bonne maîtrise de leur équilibre. Ce malheureux coureur irakien a lui aussi fêté précocement, mais il n'avait ni l'une ni l'autre des conditions requises...

Et autant dire qu'il doit méchamment regretter son petit excès d'égo. Cette scène insolite – filmée par un spectateur et qui fait le buzz sur les réseaux sociaux – s'est produite le week-end dernier, lors de la dernière étape des championnats de cyclisme des clubs irakiens à Erbil, au Kurdistan.

Lancé à pleine vitesse et visiblement certain de remporter la course, malgré ses concurrents juste derrière lui, le cycliste en question lève les bras à quelques mètres de l'arrivée. Mais voilà, il perd l'équilibre et chute lourdement, juste avant la ligne. Son vélo se fracasse sur le bitume et une roue s'en détache. Pire: le coureur voit ses poursuivants lui passer devant.

La scène en vidéo

L'un deux s'encouble sur le malheureux et fait, bien malgré lui, un spectaculaire salto avant. Sonnés, les deux hommes à terre «ont mis un long moment à se relever, terminant la course à pied, incapables de remonter sur leurs vélos», précise La Dépêche.

S'il n'a finalement pas remporté cette course, ce cycliste «fêtard trop précoce» aura au moins appris une bonne leçon...

de Yoann Graber

