Il n'aurait jamais dû célébrer trop vite...

On voit souvent des cyclistes lever les bras avant la ligne d'arrivée pour célébrer leur victoire. Ils peuvent le faire quand ils sont seuls – et donc vraiment assurés de s'imposer – et qu'ils ont une bonne maîtrise de leur équilibre. Ce malheureux coureur irakien a lui aussi fêté précocement, mais il n'avait ni l'une ni l'autre des conditions requises...
Et autant dire qu'il doit méchamment regretter son petit excès d'égo. Cette scène insolite – filmée par un spectateur et qui fait le buzz sur les réseaux sociaux – s'est produite le week-end dernier, lors de la dernière étape des championnats de cyclisme des clubs irakiens à Erbil, au Kurdistan.
Lancé à pleine vitesse et visiblement certain de remporter la course, malgré ses concurrents juste derrière lui, le cycliste en question lève les bras à quelques mètres de l'arrivée. Mais voilà, il perd l'équilibre et chute lourdement, juste avant la ligne. Son vélo se fracasse sur le bitume et une roue s'en détache. Pire: le coureur voit ses poursuivants lui passer devant.
L'un deux s'encouble sur le malheureux et fait, bien malgré lui, un spectaculaire salto avant. Sonnés, les deux hommes à terre «ont mis un long moment à se relever, terminant la course à pied, incapables de remonter sur leurs vélos», précise La Dépêche.
S'il n'a finalement pas remporté cette course, ce cycliste «fêtard trop précoce» aura au moins appris une bonne leçon...