Stan Wawrinka est en huitième de finale du tournoi d'Indian Wells. dr

Un record et une prise de tête pour Stan Wawrinka

La victoire de Stan Wawrinka sur Holger Rune, 19 ans, lui a valu un petit clash et une folle statistique.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Stan Wawrinka fête ses 38 ans dans quelques jours. Vainqueur d'Holger Rune à la sueur de son front (6-2 6-7 7-5), il a partagé ses réflexions avec l'envoyé spécial de L'Equipe: «A mon âge, je suis heureux de pouvoir rivaliser avec un jeune top 10 sur trois sets. Mais je suis lucide. Il y a des hauts et des bas. Ça ne va pas monter comme ça indéfiniment, je le sais très bien. Tant que j'aime ce que je fais, que je suis compétitif avec les meilleurs, je suis bien!» Traduction: tant que je gagne, je joue.

Stan Wawrinka a battu le jeune blanc-bec (ATP 8) après 2h 40 d'une empoignade virile mais, il le sait aussi, il aurait dû conclure au deuxième set, à 5-3 40-30 sur son service. Comme souvent dans les instants décisifs d'une rencontre, «j'ai perdu le fil de mon jeu, j'ai été nerveux, j'ai repensé à ce que je devais faire et pas assez à ce que je faisais, et ça m'a échappé».

Wawrinka nous l'avouait avant son départ à Indian Wells:

«Tennistiquement et physiquement, je suis bien. Mais j'ai encore un dernier cap à franchir dans la tête»

Cette victoire est sa troisième face à un membre du top 10 depuis six mois. La neuvième de l'année, déjà, alors que Wawrinka n'en avait remporté que huit sur l'ensemble de 2022. Cette victoire est surtout la 550e de sa carrière, une statistique qu'il semblait ignorer et qu'il a accueilli par ce retweet: «550 😲 🫣 🤭 🙏🏻». Wawrinka n'est que le septième joueur en activité à atteindre ce chiffre après Nadal, Djokovic, Murray, Gasquet, Cilic et Verdasco.

Bébé a grandi

Après la balle de match, forcément, tout le monde guettait la poignée de main d'un oeil chafouin. Au dernier tournoi de Paris-Bercy, Wawrinka avait reproché à Rune de «se comporter comme un bébé».

Wawrinka contre Rune, épisode I Vidéo: watson

Les dessous de l'affaire 👇 Wawrinka s'emporte, un micro a tout entendu de Team watson

Lundi soir à Indian Wells, le match retour n'a pas déçu:

Rune «Tu n'as plus rien à me dire là?»

Wawrinka «Quoi?»

Rune «Tu n'as plus rien à dire?»

Wawrinka «Qu'est-ce que tu veux que je dise?»

Wawrinka contre Rune, épisode II Vidéo: watson

Toujours à L'Equipe, Wawrinka explique:





«C'est un jeune joueur, un très grand champion déjà, avec un potentiel énorme. Mais il se fait une réputation dans les vestiaires qu'il regrettera un jour»

En huitième de finale, ce mardi soir, Stan Wawrinka (ATP 100) retrouvera Jannik Sinner (ATP 13), un autre jeunot à la frappe sèche, mais dans un style nettement plus sobre et aphone. L'Italien a remporté leurs dernières confrontations (2-2 au total). Un renversement de tendance serait un autre cap important dans le come-back de «Stan the Man».