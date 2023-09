Hubert Hurkacz a failli s'évanouir à l'US Open. Image: EPA

Quel est ce mal mystérieux qui frappe l'US Open?

Un nouveau joueur, Hubert Hurkacz, a connu une grosse défaillance sur le court, où il a failli s'évanouir. Rumeurs et microbes circulent.

Personne ne peut dire s'il s'agit d'une nouvelle épidémie ou d'une «simple» grippe intestinale, mais un mauvais virus circule dans les vestiaires de l'US Open. De nombreux joueurs souffrent de douleurs à l’estomac et se sentent épuisés. Quatre ont dû abandonner ou n'ont pas pu défendre leurs chances décemment.

La nuit dernière, c'est Hubert Hurkacz, tête de série no 14, qui a subi une grosse défaillance sur le court. Le Polonais n’arrivait plus à respirer et était au bord de l’évanouissement. Après l'intervention des médecins, il a pu terminer la rencontre mais sans parvenir à inquiéter Jack Draper, une vraie anomalie considéré la condition physique de l'Anglais.

Incapable de produire un effort, Ruusuvuori avait dû déclarer forfait avant même le début du tournoi, tandis que Thiem s'est écroulé en plein match, lui aussi, avant d'abandonner 👇:

Certes, l’US Open est un tournoi où l'on tombe facilement malade. A une chaleur étouffante, avec des taux d'humidité parfois extrêmes, succède une climatisation glaçante qui, du soir au matin, ronronne dans toutes les pièces, véhiculant son lot de microbes. Jeudi, Novak Djokovic s'est plaint avec humour de la température qui régnait en conférence de presse: «On dirait une chambre cryogénique!»

Wawrinka est en pleine forme, lui

Depuis qu'il dispute l'US Open, Stan Wawrinka a passé de nombreuses journées au fond du lit mais pas cette fois, semble-t-il. Souvent brillant, porté par une foule totalement acquise, le champion de 38 ans a battu l'Argentin Martin Etcheverry 7-6 (8/6) 6-7 (7/9) 6-3 6-2. Il a notamment frappé ce passing époustouflant:

Sa tâche au tour suivant sera plus compliquée: «Stan the Man» retrouve l'étoile montante Jannik Sinner (no 6). Mais quand la santé va...