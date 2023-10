Novak Djokovic critique ouvertement les trop nombreux modèles de balles présents sur le circuit. Image: keystone

Djokovic veut encore révolutionner son sport

Cette fois, le Serbe plaide en faveur d'une balle «unique», et avance des raisons médicales pour mettre fin aux trop nombreux modèles de balles.

Quand vient le moment d’exprimer son opinion et d’exiger des changements sur le circuit mondial du tennis, Novak Djokovic n’est jamais loin. Sa dernière remarque, et pas des moindres, s’applique aux balles. Le joueur de 36 ans s’insurge contre le fait qu'il y ait des modèles différents à chaque tournoi, ce qui selon lui, favoriserait les blessures.

«Il y a très certainement un lien entre les changements de balles et les blessures récurrentes aux poignets, aux coudes et aux épaules» Novak Djokovic

Le Serbe milite ainsi pour des balles «uniques», que les joueurs retrouveraient à chaque tournoi. Enfin, presque. Djokovic est d’accord pour varier selon les surfaces, et donc de jouer sur terre battue avec des balles différentes que celles employées sur gazon ou sur dur.

Selon lui, il ne devrait pas y avoir de différences aussi importantes entre les tournois. Le solide n°1 mondial attend des responsables de l’ATP qu’ils «trouvent une solution».

Il y a déjà eu des contestations

Djokovic n’est pas le seul à critiquer. Daniil Medvedev s'est récemment plaint des balles au Tournoi de Chine, un événement qu’il a perdu en finale, contre l’Italien Jannik Sinner. Selon le Russe, elles seraient devenues plus lourdes, plus grandes et plus moelleuses - ce qui les rend plus lentes. Et qui dit balles plus lentes, dit longs rallys, que les fans adorent.

«Cela nous permet de jouer des échanges de plus de 30 coups, car il est impossible de faire un coup gagnant» Daniil Medvedev

Pendant ce temps, Novak Djokovic s'insurge aussi (et surtout) contre le fait que l'ATP ne réagisse pas aux différentes plaintes des joueurs. Il se dit consterné, «il n'y a eu aucune réaction, je ne comprends tout simplement pas». (roc)