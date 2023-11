Djokovic concède une défaite incroyable

Le Serbe a, en effet, mené 5-4 0-40 sur le service de l’Italien pour offrir à ses couleurs trois balles de rencontre après le succès initial 6-7 6-2 6-1 de Miomir Kecmanovic devant Lorenzo Musetti. Il devait commettre une erreur directe sur la première avant que l’Italien ne sauve avec la manière les deux suivantes. Jannik Sinner a, ainsi, pris sa revanche sur le no 1 mondial six jours après la finale du Masters de Turin qui avait tourné court.

Euro 2024: le groupe le plus facile pour la Nati et celui de la «mort»

Voici la station suisse qui garantit le meilleur enneigement

Une étude révèle les sites suisses et français possédant le plus grand nombre de pistes optimales (en haute altitude et orientées nord). Et c'est une station romande qui sort vainqueur.

La société immobilière Naef Prestige Knight Frank, spécialisée dans les biens d'exception, vient de publier une vaste enquête dans laquelle elle se penche sur l'impact du changement climatique dans les stations, et surtout auprès des acheteurs. L'étude révèle ainsi dans quels endroits «les skieurs invétérés» ont intérêt à acheter leur résidence s'ils veulent bénéficier des meilleures conditions d'enneigement tout au long de la saison.