Andy Roddick est atteint d'un cancer de la peau. image: keystone/shutterstock

Cet ex-grand rival de Federer souffre d'une grave maladie

L'Américain Andy Roddick (41 ans), ex-numéro 1 mondial, a fait une triste confidence jeudi dernier.

Avant Rafael Nadal et Novak Djokovic, Andy Roddick a fait partie des plus grands rivaux de Roger Federer. L'Américain, ex-numéro 1 mondial entre 2003 et 2004, a notamment disputé quatre finales de Grand Chelem – dont trois à Wimbledon – face au Maître, toutes perdues.

Leur duel de 2009 sur le gazon londonien restera dans les mémoires: Federer avait soulevé le trophée après 4h17 de lutte et un cinquième set de folie (16-14).

La finale de Wimbledon 2009 entre Roger Federer et Andy Roddick restera dans la légende du tennis. Image: keystone

Retraité dès 2012, Roddick (41 ans) est aujourd'hui consultant TV et produit son podcast sur le tennis Served with Andy Roddick. Dans l'épisode mis en ligne jeudi dernier, le natif du Nebraska a fait une terrible annonce: il est atteint depuis plusieurs années par un cancer de la peau.

«J’ai souffert de différents types de cancer de la peau depuis que j’ai arrêté de jouer. On m’a retiré une tumeur épidermoïde de la lèvre, il y a probablement cinq ou six ans, je n’en ai jamais parlé»

Le vainqueur de l'US Open 2003 précise qu'il se fait régulièrement dépister et que tout est, aujourd'hui, sous contrôle. Malgré tout, la maladie est toujours présente. Preuve en est l'intervention chirurgicale que l'Américain a dû subir le jour de l'enregistrement de son podcast et qui lui a laissé une trace sous l'œil. «Ce matin, j'ai fait ce truc au laser sur le visage. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube: c'est pour ça qu'on dirait que je me suis battu», explique-t-il dans sa vidéo.

Andy Roddick pense qu'il devra composer avec cette maladie de la peau toute sa vie. Il l'impute aux nombreuses heures passées sur les courts, au soleil. Alors le tennisman a fait passer un message aux parents:

«Mettez de la crème solaire sur vos enfants, surtout s’ils jouent au tennis. Le problème ne se présentera pas lorsque l’enfant aura huit ans, mais il pourrait se présenter lorsque cet enfant aura grandi et aura 38 ans»

Les rayons UV comme pire ennemi

Il existe plusieurs formes de cancers de la peau. Concrètement, les cellules cancéreuses peuvent se répandre dans l'entier du corps, pénétrant notamment les vaisseaux sanguins et lymphatiques, et atteindre d'autres organes, où elles forment des métastases.

Andy Roddick (41 ans) estime qu'il devra subir tout le reste de sa vie le cancer de la peau. Image: keystone

Comme le rappelle la clinique Hirslanden, «les rayons UV sont la principale cause de cancer de la peau». Il est ainsi très important, comme Andy Roddick le conseille, de se protéger adéquatement face au soleil (chapeaux, crème solaire, vêtements, etc.) et d'éviter une trop grande exposition.

Des règles basiques que l'on a parfois tendance à oublier ou négliger quand on est pris par le jeu, en tennis ou dans d'autres sports.