Lugano s'est-il fait voler contre Servette? Une scène fait polémique

Alors que Servette fêtait son titre de Coupe suisse en grande pompe, dimanche soir à Genève, le FC Lugano ruminait sa défaite et, surtout, une scène qui aurait pu tout changer. On jouait la 89e minute et le score était de 0-0, lorsque le ballon a heurté les deux mains (!) du défenseur servettien Keigo Tsunemoto dans la surface de réparation genevoise. «Penalty clair et net», ont hurlé les commentateurs de la télévision tessinoise RSI en direct, tandis que ceux de la radio RTS ont aussi estimé qu'il y avait matière à sanctionner le Genevois.