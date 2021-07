Elle remporte les Jeux olympiques grâce à un préservatif

Sport

Tokyo 2020

Jessica Fox remporte les Jeux olympiques grâce à un préservatif



Image: instagram/tiktok

Jessica Fox a partagé sur Tiktok une astuce inattendue pour réparer son kayak: se servir d'un préservatif. Un bricolage qui lui a permis de gagner.

team watson

Et si on remettait à Jessica Fox la couronne de l'ingéniosité? Jeudi 29 juillet, la Franco-australienne a décroché la médaille d'or du slalom à Tokyo. Elle avait déjà gagné le bronze deux jours plus tôt.

Impressionnantes, ces victoires n'auraient peut-être jamais pu voir le jour si l'athlète n'avait pas repéré à temps un défaut majeur dans son kayak.

Le préservatif qui protège VRAIMENT tout

Il y a une semaine, alors que Jessica Fox - qui cumule près de 11 titres mondiaux - était en pleine préparation des Jeux olympiques, elle a constaté que le nez de son embarcation était endommagé. Pour réparer, ni une, ni deux: la reine du système D partage sur son compte Tiktok une parade de génie.

Sur la vidéo consultée plus de 70'000 fois, on y voit l'équipe de la jeune femme appliquer un mélange de carbone malléable. En guise de protection, pour une finition «plus lisse», le staff a ajouté un préservatif que Jessica Fox a jugé «très flexible et très résistant».

«Je parie que vous ne saviez pas que les préservatifs pouvaient être utilisés pour réparer un kayak» tiktok

Pour The Guardian, le contraceptif est très certainement l’un des quelque 160 000 préservatifs que les organisateurs des Jeux ont distribué aux athlètes du village olympique.

L'annonce avait fait grand bruit puisqu'il leur était demandé de ne pas les utiliser sur place et de plutôt «les ramener dans leur pays d'origine afin de sensibiliser leur entourage et les gens qui les suivent aux problèmes du VIH et du SIDA». (mndl)

