Les footballeurs ukrainiens font la fête avec leurs fans au Hampden Park de Glasgow. Bild: keystone

Ukraine: une victoire «pour notre pays, nos supporters et nos victimes»

L'Ukraine, déchirée par la guerre, peut continuer à rêver d'une deuxième participation à la Coupe du monde de football. Elle a battu l'Ecosse 3 à 1 en demi-finale des barrages et affrontera le Pays de Galles en finale dimanche.

Ralf Meile Suivez-moi

Bien avant le coup d'envoi, il était clair que ce match allait être très particulier. Au Hampden Park de Glasgow, les Ecossais espéraient pouvoir participer à la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998. Face à eux, l'Ukraine: une équipe qui représente plus que jamais son pays, en guerre depuis des mois après l'attaque de la Russie.

Vidéo: SRF

Un magnifique but du capitaine Andrej Yarmolenko a donné l'avantage à l'Ukraine juste avant la pause, et quelques minutes après la reprise, Roman Yaremtchouk a porté le score à 2-0. Les Ecossais, poussés par leur bruyante «Tartan Army», ont marqué trop tard. Leurs rêves de Coupe du monde se sont envolés. Ceux de l'Ukraine sont encore vivants. Dimanche (18h à Cardiff), le dernier ticket européen pour la Coupe du monde au Qatar sera en jeu. Le vainqueur affrontera l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Iran.

Le message des supporters ukrainiens était sans équivoque. Bild: keystone

Une victoire pour tous les Ukrainiens

«On avait l'impression que nous allions contrôler le match pendant 90 minutes, mais nous nous sommes relâchés au milieu de la deuxième mi-temps», a constaté Oleksandr Zinchenko, qui travaille pour le champion d'Angleterre Manchester City. «Nous nous y attendions, car l'Ecosse est une très bonne équipe. Le plus important, c'est que nous ayons gagné. Mais ce n'est pas le moment de faire la fête. Il est temps de se reposer».

L'entraîneur national Oleksandr Petrakov n'a pas voulu faire de grandes analyses. En revanche, il a souligné la grande importance de ce succès. «Cette victoire signifie beaucoup pour notre pays. Je pense que tous les habitants de notre pays sont en train d'exulter, tous les soldats dans les tranchées, les casernes et les hôpitaux. Avant tout, c'est une victoire pour ces garçons. Nous avons joué pour eux aujourd'hui», a déclaré Petrakov.

«Avant d'entrer sur le terrain, j'ai dit à mes joueurs que nous jouions au football pour les gens ordinaires, pour notre pays, pour les fans, pour les victimes.»

Le milieu de terrain Ruslan Malinovsky a parlé d'un match de haut niveau. Comme Zinchenko, il a été préoccupé par le relâchement après l'ouverture du score (2-0). «Après le but de l'Ecosse, nous avons senti que le public les poussait vers l'avant. C'était une ambiance magnifique, nos supporters étaient eux aussi fantastiques», a déclaré le coéquipier du Suisse Remo Freuler à l'Atalanta Bergame.

Une question d'état d'esprit

«Cette victoire est pour tous les Ukrainiens, en particulier pour ceux qui sont au front. Nous sommes avec eux», a souligné Malinovsky. Mais rien n'est encore vraiment gagné avec la victoire sur l'Ecosse. «Nous n'avons accompli que 50% de la tâche». Et pour une fois, la phrase qu'il a ensuite prononcée est effectivement valable:

«Le prochain match est le plus important»

Zinchenko, 25 ans, est conscient que la finale contre le pays de Galles ne sera qu'une question d'état d'esprit.