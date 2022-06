Bien plus qu'un simple match: l'Ukraine rêve de la Coupe du monde de football

Qualification pour la Coupe du Monde 2022

Deux autres tickets seront attribués aux derniers participants au tournoi, en plus du dernier ticket européen pour la Coupe du monde. Le 7 juin, les Emirats arabes unis affronteront l'Australie. Le vainqueur jouera une semaine plus tard contre le Pérou pour une place dans le groupe de la France, tenante du titre. Le Costa Rica aura affaire à la Nouvelle-Zélande lors des éliminatoires. Celui qui s'imposera rencontrera l'Espagne, l'Allemagne et le Japon dans le groupe E. En cas de qualification, un duel entre frères attend le Pays de Galles et l'Écosse avec l'Angleterre.