Djokovic en larmes dans les bras de ses proches: «Je dois me pincer»

Novak Djokovic a reconnu avoir eu besoin d'une «énergie mentale énorme» pour remporter l'Open d'Australie, «la plus belle victoire de ma carrière». Voici ses déclarations et les vidéos de ses craquages.

Blessé à une cuisse dès le début du tournoi, Novak Djokovic a également été affecté par l'absence de son père lors des deux derniers matchs, en raison d'une affaire diplomatique. L'ambassadeur d'Ukraine en Australie a réclamé que l'accréditation de Srdjan Djokovic lui soit retirée après que le Serbe ait été filmé en train de fêter la victoire de son fils avec des supporters pro-russes.

Que ressentez-vous après cette victoire qui conclut des semaines compliquées?

Novak Djokovic: Je ressens une immense fierté et une immense satisfaction. Quand je suis monté dans mon box, je me suis effondré émotionnellement et j'ai pleuré, en particulier avec ma mère et mon frère quand je les ai embrassés parce que, jusqu'à ce moment, je ne me permettais pas de me laisser distraire par tout ce qui se passait hors du court, la blessure et le reste.

Etait-ce si dur?

Ce tournoi m'a demandé une énergie mentale énorme. Il y a deux semaines et demie, à cause de ma jambe, je ne me donnais pas énormément de chances de gagner. Puis, chaque match a été une question de survie. Heureusement, en Grand Chelem, il y a une journée de repos entre chaque échéance. A partir des huitièmes de finale, ma jambe ne me dérangeait plus autant. Je bougeais mieux et j'ai atteint l'un de mes meilleurs niveaux dans ce tournoi depuis que je le joue.

«Je dois me pincer parce que je n'arrive pas à y croire. Seule mon équipe sait ce que nous avons traversé ces 4-5 dernières semaines. C'est pour ça que c'est la plus belle victoire de ma carrière!» Novak Djokovic sur le court

Maintenant que vous avez remporté 22 titres du Grand Chelem, le record chez les hommes partagé avec Nadal, visez-vous le record absolu de Margaret Court (24)?

Je veux gagner autant de titres du Grand Chelem que possible. Au point où j'en suis, ces trophées sont mon principal moteur. Je ne veux vraiment pas m'arrêter là, je n'en ai pas l'intention. Je sais que lorsque je me sens bien physiquement et mentalement, je peux gagner n'importe quel tournoi du Grand Chelem, contre n'importe qui. Mais rien n'est jamais acquis. Je ne sais pas combien d'années, ni combien de Majeurs je vais encore pouvoir jouer. Ça dépend de beaucoup de choses et pas seulement de mon corps. Il est très important que j'aie le soutien de mes proches et que je puisse conserver un équilibre entre les tournois et ma vie familiale. Et parallèlement, il faut que je conserve cette faim de trophées. J'ai 35 ans, et ce n'est pas 25 même si je voudrais que ça le soit, mais je pense avoir encore du temps devant moi.

Etre n°1 mondial et gagner des Majeurs à 35 ans, ça a une saveur particulière?

Je savoure ces moments plus que jamais. Il va me falloir plusieurs nuits de repos pour digérer tout ça et réaliser ce que nous avons accompli avec mon équipe. Je suis très fier, évidemment, mais aussi soulagé parce que ces trois dernières semaines n'ont pas été un fleuve tranquille.

Avez-vous regretté l'absence de votre père en tribune?

Je pensais que les choses se calmeraient, mais non. Nous sommes tombés d'accord pour penser qu'il serait mieux qu'il ne vienne pas. Ça nous a fait mal à tous les deux parce que ce sont des moments très spéciaux, uniques. Qui sait s'ils se reproduiront? Je l'ai vu après le match, il ne se sentait pas au mieux, même s'il était très heureux en m'embrassant. Je voyais bien qu'il était un peu triste. Et moi aussi j'étais un peu triste qu'il ne soit pas dans les tribunes. Mais il y a été durant la plupart du tournoi et tout est bien qui finit bien.