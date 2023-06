Vidéo: twitter

Zlatan annonce la fin de sa carrière et craque pendant son discours

Zlatan Ibrahimovic (41 ans) a annoncé la fin de sa carrière dimanche après la victoire de son équipe, l'AC Milan, contre l'Hellas Vérone (3-1) lors de la dernière journée de Serie A. Un moment chargé d'émotions.

On le croyait éternel et insubmersible. En l'espace d'un seul discours, Zlatan Ibrahimovic a prouvé qu'il n'était ni l'un, ni l'autre.

L'avant-centre suédois de l'AC Milan (41 ans) a annoncé la fin de sa très longue et superbe carrière dimanche, à l'issue du match de la dernière journée de Serie A remporté par son équipe face au Hellas Vérone (3-1). «Ibra», qui n'a plus joué depuis avril à cause d'une blessure à un mollet, a pris le micro pour annoncer la nouvelle – qu'il avait gardée secrète jusque-là – et remercier les spectateurs du San Siro. Un grand moment d'émotion, avec la musique du film Gladiator en fond, durant lequel le Suédois a craqué et laissé couler des larmes.

Les adieux de Zlatan en vidéo Vidéo: twitter

Certains spectateurs et coéquipiers n'ont pu, non plus, retenir les leurs. Quant aux fans de l'Hellas Vérone – relégué à l'issue de cette défaite – qui le sifflaient au début de son discours, Zlatan leur a réservé une punchline dont il a le secret:

«Sifflez, sifflez… Me voir, c’est le meilleur moment de votre saison!»

En conférence de presse, Ibrahimovic a expliqué qu'il avait pris la décision de se retirer «lors de ces 10 derniers jours, je me suis dit maintenant ça suffit.»

Il a ainsi mis un terme à une glorieuse carrière, durant laquelle il a remporté des titres nationaux dans quatre pays différents: deux aux Pays-Bas avec l'Ajax Amsterdam, cinq en Italie (trois avec l'Inter et deux avec l'AC Milan), un en Espagne avec le FC Barcelone et quatre en France avec le PSG.

Il a également été sacré en Europa League avec Manchester United en 2017. Il ne lui manquera qu'un seul titre majeur en club: la Ligue des champions. (yog)